Quand la nuit tombe - Lisou, Marion Achard, Toni Galmés - la chronique BD

Résumé : L’histoire d’une famille française de confession juive qui fuit les rafles, entre 1943 et 1945, entre Grenoble et la Suisse, du point de vue de Lisou, une jeune fille qui verra sa grande sœur se sacrifier et partir pour les camps à sa place...

Critique : La BD s’est emparée de la période de 1939-1945 sous toutes les coutures, du témoignage au récit d’aventure en passant par la biographie, la résistance, le récit des rafles et de la collaboration françaises. Pourtant, l’aborder du point de vue d’une enfant relève de la bonne surprise : c’est bel et bien Lisou, sous la plume de sa petite-nièce Marion Achard, qui raconte ces quelques années à la fois bouleversantes et insidieuses. Bouleversantes car la fuite d’une famille, obligée de se cacher dans une ferme de montagne, est toujours déchirante, mais aussi la séparation d’avec les parents pour éviter d’être repérée, l’échappée dans la neige quand vient la patrouille nazie... Autant d’éléments qui sont extraordinaires et démentiels pour une collégienne. Insidieuses aussi, car si ces pages ne montrent pas une violence inouïe, pas d’action sanglante, pas de rafle criante, elle montre un mal plus diffus et sournois. Lorsque Lisou est accueillie dans une famille pour qu’elle soit cachée au milieu des enfants, son changement de nom lui prouve qu’elle est rejetée, une conversation surprise entre les parents qui songent à se protéger lui montre que son sort tient à un fil, ou encore le flair d’un chien le long de la frontière qui peut décider d’une capture ou d’une liberté... Jusqu’au sacrifice de la grande sœur, déportée, et dont le destin rythme l’album en arrière-plan.

© Delcourt / Galmés

Le dessin n’est pas aussi insidieux et bouleversant que peut l’être cette tranche de vie. Au contraire, il est d’une douceur tenace, même quand l’étau se resserre. En effet, lorsque Lisou se cache dans le grenier, s’évade en se moquant de sa sœur, mange des œufs et du lait à chaque repas. Ces couleurs et ces sourires rappellent Ernest et Célestine, le tout entouré d’un beau blanc de neige qui atténue tout, même les bottes des Allemands ou les dénonciations des voisins français. Il s’agit clairement d’un album jeunesse susceptible d’être lu à tous les âges, d’autant que cette histoire familiale est assez unique car elle se termine - spoiler alert - bien pour tout le monde, et le dessin participe à cette atmosphère de préservation et d’optimisme.

© Delcourt / Galmés

Magnifique fresque enfantine de l’occupation, de la fuite d’une famille juive, des dangers et des aléas de cette tentative, Quand la nuit tombe permet d’aborder avec des petits et des grands un thème difficile et désormais lointain.