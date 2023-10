Regarde-les danser - Marie-Anne Mohanna - la chronique BD

Résumé : Léon vit dans une maison qui semble s’étirer à mesure que sa mère, actrice, rencontre la célébrité. À l’intérieur, une fête étrange bat son plein, tandis que lui ne rêve que de retrouver celle qu’il aime, un rêve parmi tant d’autres...

Critique : Pour une première oeuvre, Anne-Marie Mohanna a touché juste : son Regarde-les danser est une de ces BDs qui coche toutes les bonnes cases. En choisissant cette satire de la célébrité, à travers l’ascension d’une actrice qui s’entoure de profiteurs et d’opportunistes, laissant peu à peu son âme dans les rôles et la publicité, on est pas loin d’un roman naturaliste transposé en 2023. À ce personnage s’ajoute le prisme d’un jeune garçon qui s’enfonce dans la morosité ambiante, la colère latente et la jalousie diffuse, pour n’en sortir que physiquement et non psychologiquement, tant sa cage dorée l’étouffe et le manque de temps authentiquement passé ensemble l’attriste. Symbole d’un conflit de génération qui existe depuis toujours, qui traverse les continents et les époques, ce sacrifice voulu ou forcé d’un parent pour l’avenir des enfants n’a pas fini d’être réinventé, et Regarde-les danser est l’une de ces réinventions. Enfin, le thème du rêve, de l’apparition, de la nouvelle fantastique en forme de parabole, est parfaitement amené dans ce cadre graphique qui ne lui sied pourtant pas, de prime abord.

© Sarbacane / Mohanna

Le cadre, justement, est une autre de ces qualités dont regorge l’album. Déjà, de par ses couleurs très flashy, on retrouve des influences graphiques digérées, entre Druillet et plus récemment Flipette et Vénère, avec des formes plus carrées que rondes, qui pourrait être en décalage avec le récit quasi fantastique qui rythme la trame. Des planches avec un spectre en cape fuschia, des masques de couleurs primaires, on est loin du gothique de Poe ou du luxe d’un Eyes Wide Shut. De plus, le luxe, s’il se retrouve dans les jouets envahissants, se lit à travers une expression architecturale fine et épurée, avec des intérieurs et extérieurs dressés comme des lieux clefs, maisons grâce à leurs formes, symboles par leurs perfections.

© Sarbacane / Mohanna

Fable moderne, roman graphique d’une contemporanéité aussi phénoménale que son universalité, Regarde-les danser est aussi beau que fort, et c’est une de ces œuvres qui marque durablement.