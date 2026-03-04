Renoir, L’Art plus grand – Joséphine Bindé - chronique livre

Résumé : « Renoir » débute par la description d’effets de lumière du tableau « Le bal du moulin de la galette » avant de resituer le parcours de son auteur, le peintre Pierre-Auguste Renoir, dans son époque, et d’expliquer son apport à l’histoire de la peinture.

Critique : En quatre grands chapitres, Joséphine Bindé nous dévoile comment l’art de Pierre-Auguste Renoir a changé au fil des ans, de ses débuts jusqu’à la fin de sa vie.

On découvre l’admirateur d’Ingres, qui se lance dans l’impressionnisme en compagnie de Monet, puis l’artiste frappé par le classicisme de la Renaissance lors d’un voyage en Italie ; le mélange réalisé ensuite de visages détaillés, précis, réalistes et d’ambiances douces et colorées ; jusqu’à sa dernière période où il renoue complètement avec l’impressionnisme, tout en explorant les paysages et les nus, en référence à Ingres.

Pierre-Auguste Renoir a peint des milliers de tableaux : une telle quantité est impressionnante. Ses toiles les plus connues le classent comme un impressionniste, qui a saisi la légèreté de son temps, les fêtes, les moments en famille. Mais Joséphine Bindé nous rappelle que se limiter à cela pour définir le travail de Renoir serait une erreur. Son œuvre, immense, est bien plus vaste. Et c’est ce que l’on découvre tout au long de ce livre, car les textes font la part belle aux tableaux.

Autoportrait, vers 1875, huile sur toile, 39x31,6cm, The Clark Art Institute, Williamstown Copyright The Sterling and Francine Clark Art Institute Williamstown, Massachusetts / Copyright Hazan 2026

En effet, ce recueil comporte de nombreuses reproductions de qualité, mettant en avant tour à tour les toiles complètes et des détails de certaines d’entre elles. Surtout, comme à son habitude, les livres de cette collection, « l’art plus grand », proposent des pages à déplier pour découvrir des tableaux dans leur intégralité. Plusieurs reproductions ne reprennent qu’un extrait de la toile et alignent côte à côte des détails de trois œuvres différentes, comme un triptyque reconstruit et coupé. Ce qui peut surprendre. À nos yeux, cette technique de pli donne une vraie place en présentant l’intégralité des tableaux, et en grossissant certaines parties sur les rabats extérieurs.

À côté de cela, on parcourt l’œuvre de Pierre-Auguste Renoir sur des pleines pages ; enfin, une partie de cette œuvre, suffisante pour nous donner un aperçu de son talent, mais petite par rapport à l’ensemble de sa création.

En tout cas, cela est suffisant pour découvrir Renoir, ou se replonger dans son travail. Vous pouvez prendre le temps de vous arrêter sur une image et regarder la construction, la composition, la répartition des couleurs, les coups de pinceau qui tracent les arbres et la lumière, ou la fusion du passage de différentes couleurs pour dessiner ces visages ronds et doux.

Renoir nous offre un bel aperçu de la vie et du cheminement artistique de Pierre-Auguste Renoir, avec des reproductions de qualité.