Willie Boy - Abraham Polonsky - critique

Résumé : 1909. Willie Boy (Robert Blake), un Indien tout juste sorti de prison, revient dans sa communauté, bien décidé à épouser Lola (Katharine Ross), alors que le père de cette dernière avait déjà refusé cette union.

Critique : Ce "presque" western (l’action se situe en 1909) joue beaucoup de l’air du temps qui marquait le western de la fin des années 1960. Cette nouvelle tendance de films pro-indien plaçait les natifs au centre du récit. On peut d’emblée regretter que les deux rôles principaux censément indiens sont l’un, Robert Blake, d’origine italienne, et l’autre Katharine Ross, américaine, qu’un maquillage particulièrement voyant n’a pas épargnée ici !

Pour le reste, le récit, finalement très classique, est centré sur une poursuite menée par le shérif adjoint Cooper (Robert Redford). Ce policier flegmatique aurait préféré assurer le service d’ordre de William Taft, le tout nouveau président des États-Unis en visite dans la ville la plus proche.

Ce film renvoie obligatoirement à un succès tourné juste avant : Butch Cassidy et le Kid (Butch Cassidy and the Sundance Kid) de George Roy Hill, basé lui aussi sur une histoire vraie de poursuite, et déjà interprété par Robert Redford et Katharine Ross. Mais dans Willie Boy, on ne retrouve par contre aucune scène d’anthologie ni la moindre trace d’humour.

Au bout du compte, ce film, pas vraiment désagréable, qui prétendait se démarquer du western courant, apparaît aujourd’hui bien fade, comportant beaucoup de longueurs et de redites, et un final sans surprise.