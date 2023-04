Rétrospective Carlo Lizzani avec trois restaurations

News : Né en 1922, Carlo Lizzani avait débuté comme critique de cinéma avant de devenir assistant de Roberto Rossellini pour Allemagne année zéro (1947) et Giuseppe De Santis pour Riz amer. Ce dernier film, dont il avait aussi écrit le scénario, lui vaudra une nomination à l’Oscar dans cette catégorie. Il devint alors un nom important du cinéma italien avec le documentaire Attention ! Bandits ! (1951) et le film de fiction La chronique des pauvres amants (1954). Grand prix du Festival de Cannes, cette adaptation du roman de Vasco Pratolini relatait la virulence du régime fasciste dans la Florence des années 30, assumait une veine romanesque jusque-là refusée par néoréalisme, et révélait une nouvelle génération d’acteurs dont Anna Maria Ferrero, Antonella Lualdi et un certain Marcello Mastroianni.

San Babila : un crime inutile (1976) © Les Films du Camélia

Après cette consécration, Carlo Lizzani œuvra dans plusieurs genres, avec une prédilection pour le cinéma politique et ou historique autour du fascisme. Ce fut le cas avec Le procès de Vérone (1963), interprété par Silvana Mangano, ayant pour cadre le conflit entre les mussoliniens radicaux et Ciano. Ou de San Babila : un crime inutile (1976), que d’aucuns comparent à Orange mécanique. Ce récit de jeunes néofascistes semant la terreur dans les rues de Milan fut tourné un an après Storie di vita e malavita (1975), qui abordait le thème des réseaux de prostitution à travers le portrait de plusieurs jeunes femmes. Proche de la gauche italienne et du syndicalisme, le réalisateur restera actif jusqu’à un âge très avancé, collaborant aussi pour la télévision. Il avait enseigné à l’Académie Act Multimedia de Cinecittà et fut directeur de la Mostra de Venise de 1979 à 1982. Carlo Lizzani a mis fin à ses jours en 2013.