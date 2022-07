Rétrospective James Bond pour les 60 ans de 007

News : La célèbre franchise James Bond fête son 60e anniversaire, un James Bond Day étant même prévu le 5 octobre 2022. À cette occasion, le distributeur Park Circus, pour le compte de MGM, coordonne les projections dans 38 cinémas UGC de 4 longs métrages de la série, de juillet à octobre :

GOLDFINGER - 28 juillet (avec Sean Connery)

L’ESPION QUI M’AIMAIT - 11 août (avec Roger Moore)

MEURS UN AUTRE JOUR - 8 septembre (avec Pierce Brosnan)

SKYFALL - 6 et 13 octobre (avec Daniel Craig)

Si Timothy Dalton et George Lazenby ne sont pas représentés, les fans de la saga pourront les retrouver à l’occasion d’une rétrospective 007 complète présentée en août, au cinéma UGC Les Halles à Paris (seulement).

© 1964 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. GOLDFINGER, [007Gun Logo], and related James Bond Indicia © 1962-2022 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. GOLDFINGER, [007 Gun Logo], and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.

La franchise James Bond

1962 : James Bond 007 contre Dr No (Dr No) de Terence Young (avec Sean Connery)

1963 : Bons baisers de Russie (From Russia with Love) de Terence Young (avec Sean Connery)

1964 : Goldfinger de Guy Hamilton (avec Sean Connery)

1965 : Opération Tonnerre (Thunderball) de Terence Toung (avec Sean Connery)

1967 : On ne vit que deux fois (You Only Live Twice) de Lewis Gilbert (avec Sean Connery)

1969 : Au service de Sa Majesté (On Her Majesty’s Secret Service) de Peter Roger Hunt (avec George Lazenby)

1971 : Les diamants sont éternels (Diamonds Are Forever) de Guy Hamilton (avec Sean Connery)

1973 : Vivre et laisser mourir (Live and Let Die) de Guy Hamilton (avec Roger Moore)

1974 : L’homme au pistolet d’or (The Man with the Golden Arm) de Guy Hamilton (avec Roger Moore)

1977 : L’espion qui m’aimait (The Spy Who Loved Me) de Lewis Gilbert (avec Roger Moore)

1979 : Moonraker de Lewis Gilbert (avec Roger Moore)

1981 : Rien que pour vos yeux (For Your Eyes Only) de John Glen (avec Roger Moore)

1983 : Octopussy de John Glen (avec Roger Moore)

1985 : Dangereusement vôtre (A View to a Kill) de John Glen (avec Roger Moore)

1987 : Tuer n’est pas jouer (The Living Daylights) de John Glen (avec Timothy Dalton)

1989 : Permis de tuer (Licence to Kill) de John Glen (avec Timothy Dalton)

1995 : GoldenEye de Martin Campbell (avec Pierce Brosnan)

1997 : Demain ne meurt jamais (Tomorrow Never Dies) de Roger Spottiswoode (avec Pierce Brosnan)

1999 : Le monde ne suffit pas (The World Is Not Enough) de Michael Apted (avec Pierce Brosnan)

2002 : Meurs un autre jour (Die Another Day) de Lee Tamahori (avec Pierce Brosnan)

2006 : Casino Royale de Martin Campbell (avec Daniel Craig)

2008 : Quantum of Solace de Marc Forster (avec Daniel Craig)

2012 : Skyfall de Sam Mendes (avec Daniel Craig)

2015 : 007 Spectre (SPECTRE) de Sam Mendes (avec Daniel Craig)

2021 : Mourir peut attendre (No Time to Die) de Cary Joji Fukunaga (avec Daniel Craig)