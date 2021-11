Revanche - Alex Baladi - la chronique bd

Résumé : Le récit débute dans une cellule. Mal en point, tabassé, l’œil tuméfié et le visage marqué, une des plus fines gâchettes de l’Ouest attend son jugement : retrouvé près du cadavre d’un général encore fumant, il a immédiatement avoué son crime. Seulement, son arme demeure introuvable. Pourquoi la cacher puis avouer le meurtre ? Ce paradoxe interroge le shérif qui tient en joue avec attention (et une pointe d’inquiétude) l’intrigant pistolero. Pendant ce temps, une mystérieuse bande dévalise la banque et s’enfuit avec le magot : s’en suit une course-poursuite mortelle entre les voleurs et le reste de la troupe du shérif.

En 1997, Alex Baladi publiait chez Delcourt le western onirique et violent, Goudron plumé, un de ses premiers albums d’envergure avec lequel le public pouvait découvrir la singularité d’un jeune auteur en devenir. Près de 25 ans plus tard, Baladi retrouve ce genre avec Revanche, récit choral flamboyant où se déploie toute sa maestria sur 240 pages. Cet album est un projet de longue haleine que l’auteur porte depuis une quinzaine d’années et qui aboutit à un sommet du genre. Il a ici construit une histoire où les péripéties se multiplient, où les intrications s’accumulent et où les protagonistes foisonnent. L’intrigue se déroule sur une alternance particulièrement efficace de scènes se focalisant sur un personnage différent, ce qui permet de découvrir progressivement les différents acteurs et leurs implications dans les différents évènements narrés. On retrouve ainsi une construction proche du film Usual Suspect de Bryan Singer : un mystérieux personnage se tient seul, devant un représentant de la justice qui essaie d’élucider des énigmes criminelles, tandis que le spectateur suit le récit qui se déroule autour et qui permettra de comprendre les différents coupables et mobiles. Mais si le film faisait des bonds dans le passé, la bande dessinée préserve la synchronie temporelle, ce qui maintient un suspens palpitant tout le long de l’album. Plus encore, ce dispositif permet de découvrir les personnages dans le vif de l’action, in media res, et de participer à l’enquête, d’essayer de démêler l’écheveau de ce maelström narratif.

Alex Baladi - The Hoochie Coochie

Avec cet ouvrage, Baladi dessine une impressionnante pléiade de personnages, tous extrêmement bien incarnés. L’auteur a le don de donner du caractère à toute physionomie qu’il dessine, à insuffler de la vie à chaque visage qui apparaît, que ce soit un personnage principal ou secondaire. Cette capacité à animer les différents protagonistes confère une singulière épaisseur à ce western et déjoue le traditionnel manichéisme de ce genre de récit : il n’y a ni bon ni méchant, mais seulement des femmes et des hommes en prises avec les tourments de leur réalité. Graphiquement, le dessin expose toute sa richesse et sa générosité à chaque page. L’auteur réalise une mise en scène singulière qui met au plus près des choses : usant principalement de plans très, très rapprochés, les cases placent le regard à fleur de dessin. Cette pratique, que l’on pourrait presque qualifier d’Oubapienne (l’auteur faisant partie du fameux groupe affilié à l’Oulipo), a deux incidences sur la lecture. La première est qu’en cadrant ainsi, le dessinateur décadre les visages, installe un véritable jeu où la synecdoque graphique est placée au rang de principe narratif. Les personnages sont représentés et reconnus par des détails, par des parties d’eux-mêmes. Nous nous trouvons donc au plus près des corps, dans un rapport presque intime, ce qui installe une ambiance oppressante qui adhère particulièrement bien avec le genre du policier. La seconde est que les cases, en s’approchant autant des objets, exposent à la fois la figuration par le détail, mais aussi et surtout les qualités matérielles de cette figuration. L’œil se trouve au plus proche des corps, mais aussi au plus proche du dessin, des lignes d’encre qui dessinent les personnages, des fins croisillons qui sculptent les habits et rend leurs textures, qui habillent l’image, équilibrent chaque composition et font de chaque vignette un exemple de la richesse plastique du dessinateur. La contrainte se révèle ainsi des plus performatives : elle installe une atmosphère presque claustrophobe qui confère une grande intensité au récit, et elle rend visible la richesse du dessin. Toutes ces qualités sont encore sublimées par le travail éditorial du livre qui, par son écrin toilé, par un très beau papier et une qualité d’impression remarquable, met parfaitement en valeur le travail de l’auteur.

D’album en album, Baladi ne cesse de se renouveler, de se réinventer, de déployer toute la force de son dessin. Chacun de ses livres est un enchantement, autant par les procédés énonciatifs qu’il développe que par les jeux graphiques qui foisonnent dans ses cases. Avec Revanche, il démontre encore une fois qu’il compte parmi les plus grands auteurs de sa génération.

