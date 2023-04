Rock This Town - édition 2023

"Du rythme, des pulsations et le plein d’émotions en image et en son". Une bonne manière de résumer le festival de la musique sur grand écran par son programmateur, qui promet pour cette année des "good vibrations".

News : Parce que la musique est tout aussi éclectique que le cinéma, ce seront tous les genres que l’on retrouve cette année à Rock This Town, venus de tous horizons.

Michka Assayas, connu des auditeurs de France Inter avec son "very good trip" ouvre le bal avec une rencontre et la première en France du documentaire Creedence Clearwater Revival, raconté par Jeff Bridges.

L’avantage du festival est que tous les choix sont permis : films, mais aussi ciné-concerts, soirées musicales, salon du disque et de nombreuses rencontres. Une compétition faite d’avant-premières et de rencontres, avec des réalisateurs de tous horizons, pour toutes la musique. Même la musique classique fait cette année son entrée au festival, avec notamment un documentaire, The Conductor, sur Marin Alsop, qui a inspiré le film Tár de Todd Field, avec Cate Blanchett .

De Christophe à Leonard Cohen, en passant par une journée internationale du jazz et autres ryhtmes latinos, Rock This Town pousse les murs de l’image et du son, prenant tout l’espace qui lui revient, pour mieux nous faire vibrer.