Tár - Todd Field - critique

Résumé : Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre symphonique allemand, est au sommet de son art et de sa carrière. Le lancement de son livre approche et elle prépare un concerto très attendu de la célèbre Symphonie n° 5 de Gustav Mahler. Mais, en l’espace de quelques semaines, sa vie va se désagréger d’une façon singulièrement actuelle. En émerge un examen virulent des mécanismes du pouvoir, de leur impact et de leur persistance dans notre société.

Critique : Le film s’ouvre sur ce qu’on a l’habitude de lire dans le générique final, quand évidemment on n’a pas quitté la salle avant. Les noms des maquilleurs, des accessoiristes, des techniciens etc. défilent. Pas une seule mention des comédiens. Todd Field envoie d’ores et déjà un signe qui s’avère peu à peu être le fil conducteur de ce récit puissant : celui du mépris que certains grands artistes, certains de leur talent exceptionnel, distribuent autour d’eux, et particulièrement auprès de tous les gens de peu sans lesquels leur art aurait peu de chance d’exister. Tár apparaît d’emblée comme une exception dans le cinéma américain. C’est un film militant, puissant, en dépit d’une mise en scène qui ne se prive pas de grandiloquence et de maniérisme et démontre la nécessité de ne jamais oublier d’où l’on vient, malgré tous les talents dont l’existence nous aurait dotés.

Tár c’est d’abord Cate Blanchett. Elle parcourt tout le film avec une prestance absolument magnifique. La comédienne interprète une cheffe d’orchestre, tout autant magnétique, fascinante, admirable qu’orgueilleuse, manipulatrice et méprisable. Elle habite son rôle avec une grâce et une force immenses, jouant autant sur la voix, les costumes, le pas, les mimiques du visage et du corps, que les dialogues où se mêlent subtilement les non-dits et la cruauté. Elle incarne une sorte de monstre de génie et de détestation qui n’a jamais peur d’humilier ses élèves et de réduire à rien ceux qu’elle cherche à écarter de son destin hors norme. En même temps, Lydia Tár est aussi une femme perturbée, touchante, qui ne parvient pas à se départir de sa sensibilité et de la lutte qu’elle mène depuis toujours pour parvenir à un art pur, immense, profondément inscrit dans sa chair et sa vie.

Todd Field a peut-être réalisé le film de toute son existence de cinéaste. Le scénario, totalement maîtrisé, ne cède jamais à aucun manichéisme. La figure féminine de l’héroïne principale est décrite comme un objet d’admiration et de haine. On en vient même à se demander quel aurait pu être son destin tragique si elle avait été un homme et qu’elle s’était conduite de cette façon avec de jeunes proies. C’est aussi un long-métrage qui parle de l’exigence de la création artistique et de la limite toujours ténue entre l’œuvre et son créateur. Peut-on produire des œuvres sublimes et être un médiocre être humain ? Au contraire, le véritable génie ne se situe-t-il pas dans une existence simple où l’on façonne un quotidien au plus près des besoins des autres ? Bref, Tár pose mille et une questions, tout autant qu’il ne lésine en aucun cas sur le suspense et l’effroi.

Nous voilà donc devant un monument cinématographique. Cate Blanchett s’affirme ainsi, aux côtés de Todd Field, comme l’une des comédiennes les plus importantes des vingt dernières années.