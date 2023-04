Shamisen – Guilherme Petreca, Tiago Minamisawa- la chronique BD

Résumé : {Shamisen} démarre en plein hiver, au Japon. Une mère dépose son bébé devant la porte d’un maître de shamisen, une sorte de banjo carré à trois cordes résonnant sur une peau tendue sur un corps en bois. Le Sensei recueille le bébé, une fille, et la nomme Haru. Il lui enseigne le Shamisen. Mais Haru est aveugle. Elle deviendra une Goze, joueuse itinérante aveugle de Shamisen, seul espoir d’une vie meilleure pour elle. Un jour, elle rencontre un Kappa, petite créature surnaturelle, qui va changer sa vie...

Critique : L’histoire d’Haru n’est pas juste la biographie d’une joueuse de Shamisen aveugle, mais bien un récit fantastique, où le surnaturel côtoie le réel. Sachant que yokaï et divinité font partie intégrante de la culture japonaise, tout cela fait sens avec les autres arts évoqués ici. La poésie, le dessin, les estampes, le chant, la musique... Nous voyageons à travers ces disciplines, toutes réunies dans ce recueil.

Si vous ne connaissez pas ou peu la culture japonaise, vous profiterez d’une BD magnifiquement dessinée et mise en page et découvrirez avec le très beau cahier bonus tout un panel d’informations sur les arts du Japon et les personnages ayant inspirés les protagonistes fictifs de cette histoire. Un QR code en début de livre permet aussi d’écouter dans une playlist Youtube les chansons jouées par Haru sur son shamisen. Elles sont interprétées par Yukie Yassunaga (chant) et Vinicius Sadao (Shamisen). Il y a aussi plusieurs interviews mais elles sont en Brésilien. Cette BD présente également quelques réflexions sur notre place dans ce monde.

D’un autre côté, si vous connaissez la culture japonaise, alors vous profiterez en plus du second degré de lecture, vous retrouverez plein d’allusions, des chants, des phrases d’Hokusai, des références à des estampes, des peintures et cette BD constituera un voyage merveilleux plein de tendresse et d’amour pour le Japon. Le récit sait étirer le temps, le laisser couler, et la narration nous place dans les pas de Haru, et de ce que sa cécité lui permet de voir.

Guilherme Petreca, Tiago Minamisawa / Ankama

Le dessin, à la hauteur du challenge, nous faire ressentir le monde flottant, qui a inspiré tant de peintres Japonais. Le graphisme doux, au trait fin avec un style semi-réaliste, pose des personnages dans de grandes cases ouvrant sur le temps et l’espace. Les fleurs poussent, les feuilles volent en-dehors des cases, la lune prend son essor pour des nuits aux teintes bleues foncées. La neige est floue comme une nuée de flocons gelant les doigts de la musicienne. La composition magnifique laisse une place au personnage et au temps. Peu de dialogues, rien de plus que ce qui est nécessaire, pour que le silence imprègne certains passages.

La cécité de Haru a développé ses autres sens et cela est mis en scène graphiquement d’une très belle manière, dans des cadres rouges, crayonnés, reprenant des symboles de ce qu’elle entend ou sent. Son imagination lui crée les visages des gens qui l’entourent. Des procédés astucieux qui nous entraînent dans cette BD, au côté de cette femme aveugle, inspirée d’une vraie Goze : Haru Kobayashi, qui vécut de 1900 à 2005. Mais il ne s’agit nullement d’une biographie. Juste d’une inspiration.

Notons les pages qui ne sont pas blanches mais d’un ton gris, texturé comme du vieux vélin. Et concluons sur le livre en lui-même élégant, doté d’une reliure et d’une couverture de qualité incluant un marque-page en tissu.

Shamisen est une réussite totale, une BD qui vous donnera envie de découvrir les arts Japonais en suivant la vie de Haru, joueuse aveugle de Shamisen. Une BD augmentée d’un cahier très riche et intéressant et d’un lien pour découvrir chants et musique au shamisen.