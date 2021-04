Silence radio - Thierry Dancourt - critique du livre

0 personne

Résumé : 1960. Cécile vit à Paris, mais son amant vit en Suisse. C’est là-bas qu’elle l’a rencontré, quand tous deux travaillaient pour Radio Lausanne, et là-bas qu’elle continue de le retrouver. De chambres d’hôtel en gares de province, elle fume ses Du Maurier, avale de l’Alka-Seltzer comme de l’eau en écoutant les silences de Franck, qui se ferme comme une huître dès que l’on évoque le passé. Leur séjour dans une station thermale désaffectée avec Richard, un vieil ami, n’échappe pas à la règle : au bout de quelques jours, Franck s’absente, laissant un mot des plus vague. Richard ne sait pas plus que Cécile quand il reviendra, ni pourquoi il est parti. Malgré tout, il croit pouvoir éclairer Cécile sur l’histoire de Franck. Il faut remonter au temps de la guerre, traverser de nouveau la frontière, vers le Paris occupé. Dans la station déserte, guidée par la voix de Richard, Cécile entreprend ce voyage à rebours, du silence enneigé des montagnes suisses à celui, plus inquiétant, d’une radio qui n’émet plus...

Critique : Thierry Dancourt se laisse contaminer par les lieux qu’il décrit, leur permet d’envahir ses pages, de teinter sa plume qui évolue, mute, embrasse les contours abrupts des sommets enneigés, puis la lumière douce d’une fin de soirée d’été, l’eau étincelante du lac Léman et les remous de la Seine. Il varie les influences, emprunte au gothique ainsi qu’au policier, la bobine de l’Histoire se déroulant lentement en filigrane.

Cécile, en cette fin d’après-midi de 1960, rejoint son amant en Suisse, loin de son mari et de Paris. Le bus dans lequel ils montent les mène lentement à la station thermale désaffectée tenue par Richard, un vieil ami de Franck. Ils y passeront leurs quelques jours d’amour. La nature se referme autour d’eux, les silhouettes des pins, le noir de la nuit à peine éclairé par une pleine lune inquiétante, laissent présager le pire. Arrivés à l’hôtel, le hall désert et l’écho de leurs voix dans les lieux vides de toute présence achèvent de compléter le sombre tableau. Pourtant, le danger pourrait bien venir d’ailleurs, d’hier et non de demain… Alors que Franck s’envole, loin de Cécile et de Richard, sans préavis, bouleversé par un article de journal, la jeune femme en apprend bien plus qu’elle n’en a jamais su sur son amant. Après un retour en arrière de quelques années, pour relater la rencontre de ceux qui ne furent au début que des collègues, Thierry Dancourt poursuit le compte à rebours : Richard raconte la jeunesse de Franck, poursuit le voyage dans le temps jusqu’au Paris de la guerre, le Paris occupé.

En créant des atmosphères d’une acuité brillante, l’auteur crée aussi une histoire teintée d’un suspense léger et intelligent. La chronologie fonctionne à l’envers, emporte le lecteur dans le passé et révèle lentement les fils qui tissent le récit.

Thierry Dancourt - Silence Radio

La Table Ronde

240 pages

140 x 204 mm

18,50 euros

