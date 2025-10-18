Silent Pool - David Legras, Axel Stein-Kurdzielewics - critique

Résumé : Décembre1926. Agatha Christie disparaît. Enlèvement, meurtre, disparition volontaire ? Le mystère demeure sur ce fait réel de la vie de la romancière. Quand Agatha Christie devient l’héroïne de sa propre énigme !

Critique : Alors qu’elle vient de perdre sa mère et que son mari lui a annoncé son intention de demander le divorce, Agatha Christie disparaît le 3 décembre 1926. Le lendemain, la police retrouve sa voiture près de l’étang de Silent Pool. À partir de ce moment, toutes les hypothèses sont envisagées. Il est temps alors de passer au peigne fin tous les grands travers et les petites cachotteries d’un entourage peut-être pas si exemplaire qu’il n’y paraît. Son mari qui souhaite retrouver sa liberté au plus vite pour épouser sa maîtresse fait un suspect idéal. Mais que penser des bavardages intempestifs de l’employée de maison ainsi que de l’embarras à peine voilé de la meilleure amie autour de sa dernière rencontre avec la disparue ? Le cynisme de l’éditeur, bien plus intéressé par l’aspect financier que culturel de son activité, n’augure rien de bon. Une galerie de personnages pittoresques auxquels l’inspecteur Kenward, flanquée de la dévouée Hastings va devoir se frotter. L’enquête emprunte une multitude de pistes, semant la doute par là, la certitude un peu loin, promettant une conclusion évidente pour mieux repartir vers une nouvelle direction. Les interrogations ne faiblissent, le suspense est à son comble.

Après Le barbier de Séville et Léocadia, la compagnie des Ballons Rouges dresse le portrait fouillé de l’écrivaine anglophone la plus célèbre après Shakespeare. Si les admirateurs de la prolifique Agatha retrouveront avec plaisir l’univers fantasque de cette virtuose du polar, ceux qui l’avaient oubliée se régaleront d’un texte riche de détails et rebondissements. Un subtil jeu de panneaux amovibles nous transporte sans temps morts d’un décor à un autre, du bureau de la police à l’appartement des Christie, de l’étang de Silent Pool aux locaux de l’éditeur, tandis que les costumes, tous aussi somptueux les uns que les autres, restituent fidèlement la tendance vestimentaire de ces années chic et choc. Outre sa mise en scène astucieuse, cette pièce policière brille essentiellement par la qualité de sa distribution.

L’inspecteur Kenward, profondément machiste et ridiculement imbu de lui-même, et sa jeune acolyte Hastings, totalement envoûtée par sa rencontre avec son autrice favorite, forment un duo délirant. Les comédiens Drys Penthier et Carla Girod prennent un évident plaisir à se glisser dans la peau de ces personnages décalés et transmettent leur enthousiasme au public conquis par tant de malice. Et leurs camarades de jeu ne déméritent pas. La sveltesse ascétique d’Axel Stein-Kurdzielewicz l’autorise à endosser en toute pertinence le costume du mari austère et peu empathique, pendant que le charismatique Émilien Raineau se délecte de perfidie avec un talent certain. L’élégante Justine Marçais joue à merveille l’ingénue peut-être pas si innocente et enfin l’irrésistible Camille Delpech passe sans ambages de la réserve de l’adorable d’Agatha à la verve de l’impétueuse gouvernante.

Quand arrive le dénouement, bien loin de ce que les événements nous laissaient imaginer, on regrette de devoir se séparer de cette bande de joyeux drilles qui, durant quatre vingt-dix minutes, nous a amusés, surpris, émus.