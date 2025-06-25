My Stolen Planet - Farahnaz Sharafi - critique

Résumé : Iran : Farahnaz Sharafi, née pendant la révolution islamique de 1979, s’imagine à l’âge de sept ans qu’elle vit sur deux planètes : celle du pouvoir en place et celle qui se cache derrière les murs.

Critique : Monteuse de cinéma au départ, l’Iranienne Farahnaz Sharifi a fui son pays pour l’Allemagne en 2022. Elle a récemment travaillé pour le documentaire tourné à Gaza, Put Your Soul on Your Hand and Walk réalisé par sa compatriote Sepideh Farsi, qui a marqué lors de sa projection au festival de Cannes dernier (Sélection ACID).

Copyright Anke Petersen/Jyoti Films uG

Pour son premier film comme réalisatrice (dont elle a aussi assuré le montage), Farahnaz Sharafi mêle deux types d’images pour en quelque sorte reconstituer son destin iranien : des photos et de petits films provenant de ses proches puis d’elle-même, et des archives anonymes tournées en super 8, qu’elle a patiemment glanées ici et là en Iran.

De tout ce matériel, elle a tiré une sorte de journal personnel qui retrace les principales étapes de sa vie depuis sa naissance jusqu’à ses derniers échanges en visio avec sa famille, et quelques plans réalisés depuis l’Allemagne.

Côté pile solaire une vie souvent heureuse, peuplée de danses et de rires ; côté face, la réalité de la révolution islamique, qui entre autres a imposé le port du hijab pour toutes les femmes.

Un film utile, bienveillant et instructif à qui l’on peut tout de même reprocher un côté auto-centré qui en fait sa seule limite.