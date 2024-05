Bird - Andrea Arnold - critique

Résumé : À douze ans, Bailey vit avec son frère Hunter et son père Bug, qui les élève seul dans un squat au nord du Kent. Bug n’a pas beaucoup de temps à leur consacrer et Bailey, qui approche de la puberté, cherche de l’attention et de l’aventure ailleurs.

© Festival de Cannes 2024. Tous droits réservés.

Critique : Cela commence par un tourbillon de mouvements avec ce jeune homme qui emporte Bailey sur sa trottinette électrique et s’enfile à travers les rues agitées de Kent. Ce garçon n’est pas le frère de Bailey, ou un compagnon mais son père. Avec un autre fils, adolescent aussi, ils vivent dans un squat comme ils le peuvent, grâce sans doute au trafic de drogue. Bailey, elle, essaye de résister à la misère d’une existence où les gamins font leur propre justice en organisant des coup montés contre des personnes qu’ils jugent indignes ou amorales et la violence des rapports sociaux règne en maître. La seule issue qui lui reste est de contempler le ciel où elle observe les mouettes trancher les nuages, jusqu’au moment où elle croise sur son chemin un drôle de personnage, habillé comme une femme, qui justement à la façon des oiseaux, se plante en haut des immeubles pour regarder le monde.

Voilà que la féérie commence. Andrea Arnold, récompensée par la Société des Réalisatrices et Réalisateurs de Films par le Carrosse d’Or 2024 pour l’ensemble de son œuvre, imprime à chacun de ses films une patte qui lui est proprement personnelle. Cette manière qu’elle a de filmer les gens déambuler dans des espaces urbains ou ruraux hésite entre le documentaire et la poésie. L’irréel s’invite d’ailleurs dans le récit, comme une respiration pour rehausser la réalité d’un supplément d’âme. Quand on regarde des images d’Andrea Arnold, l’émotion est immédiate, d’autant plus que la musique importante qui accompagne chacun de ses plans apporte une résonance sensitive supérieure. La beauté ne se détache plus d’aucune des séquences de son film, là où la fiction, au vu du sujet évoqué, aurait pu succomber à la sinistrose sociale à la manière d’un certain Ken Loach.

© Atsushi Nishijima

Bird est tout sauf misérabiliste et déprimant. L’œuvre est portée par des comédiens formidables, tous jeunes, dont seule la réalisatrice est capable de conduire à ce niveau de perfection. La douceur côtoie le pire, et quand le réalisme sordide de relations familiales tendues prend le pas, elle rattrape le propos par des incursions poétiques pleines de magie. Les animaux sont nombreux dans le cinéma d’Andrea Arnold, ramenant l’humanité à une simplicité absolue et relativisant le point de vue de ses personnages. Les créatures animales permettent aussi au rêve de s’inviter dans la danse d’un récit d’une immense portée fantasmagorique.

Andrea Arnold prend le risque à peine dissimulé d’égarer ses spectateurs dans un univers où les limites entre le vraisemblable et la fantastique sont poreuses. Pour autant, Bird apparaît comme l’un de nos coups de cœur dans cette crue 2024 cannoise, assez disparate par rapport à 2023. Elle offre un tableau de vie dégagé des poncifs ou du formalisme classique du cinéma et élève ses jeunes acteurs dans une dimension aérienne, remplie de surprises et de délicatesse.