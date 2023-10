Suburban Hell – Taro Kanafuro - la chronique BD

Résumé : {Suburban Hell} se déroule dans une banlieue Japonaise. Un homme regarde des films pornographiques avec des lunettes VR. Il est un peu blasé, cette nouveauté n’a qu’un attrait éphémère, jusqu’à ce que dans l’un de ses films, alors qu’une femme fait l’amour, un inconnu souriant entre tranquillement dans la pièce virtuelle. Et là, rien ne va plus...

Critique : Chaque récit prend place dans ces quartiers de banlieue où tout semble paisible. L’horreur règne, pourtant, tapie dans les ondes, les lunettes VR, les applications de rencontres, et surtout, dans la tête de ses habitants. Quand par exemple, le porno bascule dans le snuf movie, à moins que ce ne soit l’imagination perturbée du spectateur qui extrapole l’horreur dans le sexe ?

Taro Kanafuro ne recule devant rien pour nous mettre mal à l’aise et il a bien raison. Ce manga nous secoue fortement : le lien entre l’horreur, le sexe, les technologies modernes dérange et quand en plus, il mêle tout cela au fantasme inconscient de mort de tout un chacun, on s’agite un peu nerveusement sur son fauteuil.

Les événements se déroulent et comme dans tout conte fantastique, et nous n’avons pas forcément les origines des problèmes. Parfois, le récit s’arrête et nous surprend même dans sa chute. Est-ce vraiment une fin ? Une ouverture vers une suite plus gore qu’il suffit de s’imaginer ; elle devient dès lors inutile à montrer ? Avons-nous raté quelque chose ? Aurons-nous le courage de relire l’histoire ? Autant de questions qui resteront peut-être sans réponse, mais le but est atteint, nous sommes impactés par ce que nous avons lu. Et le graphisme n’y est pas pour rien.

Taro Kanafuro / IMHO

En effet, Taro Kanafuro opte pour un style particulier. Il dessine de manière très réaliste, en accentuant les gros plans et les perspectives exagérées, des personnages qui pourraient être nos voisins, voire nos conjoints. Pour aggraver le trouble, il impose un noir dense, omniprésent, que ce soit dans de larges aplats créant des masses impénétrables et oppressantes, mais aussi dans ces points noirs qu’il distille tout au long des cases et qui obscurcissent encore plus notre vision. Que voyons-nous dans la case ? On se rapproche un peu et soudain, on n’est plus très sûr d’avoir envie de savoir et pourtant, on se rapproche encore un peu jusqu’à comprendre... et regretter de s’être penché si près. L’horreur est parfois montrée, parfois floutée, quand elle devient trop gore ou trop sexuelle, et parfois laissée à l’imagination du lecteur, ce qui n’est pas forcément plus rassurant. Les planches composées de petites cases nous enferment dans cette narration, et les alternances entre les pages à fond blanc et celles à fond noir accentuent notre immersion dans une obscurité peu accueillante.

Suburban Hell est une plongée dans l’horreur contemporaine, malaisante, effrayante, au graphisme obscurément noir. Attention, réservé au plus de 18 ans et déconseillé aux âmes sensibles.