Suède-France : Ligue des Nations

News : Cela fait bien longtemps qu’on n’a pas vu l’équipe de France de football sur un terrain. Dix mois, en fait. L’Euro 2020, qui aurait dû avoir lieu cet été, est remis à 2021. A la place, on a une Ligue des Nations plutôt fade, dont le rôle est avant tout de faire plaisir aux sponsors, en remplaçant les matchs amicaux par une compétition. Certains noteront que la LDN opus 2 permet tout de même d’attribuer des chances de places qualificatives à la Coupe du Monde 2022.

Attention, il faut s’armer de patience pour saisir. C’est parti : 55 équipes européennes affiliées à la FIFA sont disséminées dans quatre ligues, des divisions qui sont organisées par niveau (de A à D). La France figure dans la A, avec l’Espagne, le Portugal, l’Allemagne, notamment. Dans chaque ligue, il y a soit quatre groupes (ligue A, B, C), soit deux groupes (D). Les quatre premiers du groupe A se qualifient pour les demi-finales. Les vainqueurs des deux matchs se retrouvent bien sûr en finale. Il n’y a donc aucune possibilité pour que la Macédoine, présente dans le groupe 2 de la ligue C, dispute sa demi-finale contre la France, même si la nation balkanique termine première de son groupe (elle montera simplement en ligue B).

Le seul enjeu intéressant concerne la Coupe du monde qui aura lieu au Qatar. Les deux meilleures sélections, donc les finalistes, de la LDN participeront aux barrages de la zone Europe, si jamais, par malheur, elles ne parvenaient pas à se qualifier en phases éliminatoires. Comme les grands pays de football sont représentés dans la ligue A, d’autres nations moins bien classées peuvent faire le deuil d’une validation de leur billet pour l’émirat du Moyen-Orient, via la compétition biennale. Cela signifie, par exemple, que Gibraltar, actuellement dans le groupe D, ne devra pas miser sur son éventuelle première place pour espérer disputer le grand tournoi, puisqu’on l’a dit : seules les formations de la ligue A se partageront un festin à quatre.

Si vous n’avez pas tout compris, c’est normal. Ca s’appelle la Ligue des Nations et beaucoup ont déjà oublié que la première édition a été remportée par le Portugal, dans la mesure où la majorité des pays prennent cet ersatz de tournoi par-dessus le protège-tibia.

Les champions du monde reprendront donc leur parcours qui doit les emmener vers 2021, pour un Euro dont ils seront l’un des favoris. Mais la situation sanitaire est tellement incertaine que juin de l’année prochaine, ça paraît encore très loin. En attendant, les Bleus essaieront de bien démarrer dans leur groupe C où ils affronteront la Suède (ce soir, à Solna et à huis clos), avant de recevoir la Croatie mardi, au Stade de France. Toutefois, beaucoup de supporters attendent surtout le match France-Portugal, qui sonne comme une revanche de l’Euro 2016 (les coéquipiers de Ronaldo l’avaient emporté en finale un à zéro, on s’en souvient).

Plusieurs questions se posent quelques heures avant la partie : Dayot Upamecano, le nouveau venu en EDF, sera-t-il titularisé en défense ? Le clivant Adrien Rabiot saura-t-il faire oublier ses médiocres prestations qui lui avaient coûté sa place au Mondial 2018 ? Reparlera-t-on de Karim Benzema, l’un des attaquants les plus performants de l’histoire du foot français, qu’on n’a jamais revu avec les Bleus, depuis 2015 ? Réponse ce soir, dans un stade qui risque de sonner bien creux.