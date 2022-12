Tant qu’on l’aura sous les pieds - Chloé Pince - la chronique BD

Résumé : {Tant qu’on l’aura sous les pieds} démarre sur le plan d’un camp militaire dans le Larzac. Puis un court texte d’introduction rappelle le combat des habitants de la région pour lutter contre l’extension de ce camp militaire, un combat qui a duré dix ans. Une citation d’un journal télé de 1973 et on entre dans la théorie des bactéries moutons...

Critique : Ce récit n’est pas à prendre pour une BD reportage qui va vous décortiquer tous les faits, les causes et les conséquences de cette affaire, comme le ferait un journaliste reprenant ce sujet. Chloé Pince a choisi une autre approche. Plus documentaire que reportage, plus personnelle que distante. Elle voulait écrire et dessiner sur le sujet et elle s’est finalement rendue sur place.

Nous suivons dans une sorte de patchwork aux enchaînements travaillés plusieurs moments. Traités de différentes manières. Illustrations, enchaînements de dessins dialogués, grands croquis, texte seul, typographie oscillant entre manuscrit crayonné ou police dactylographiée. On pourrait craindre de s’égarer mais il n’en est rien. On suit le fil que Chloé Pince nous déroule discrètement, de page en page, de mouton en mouton, de citation en citation, de rencontre en rencontre. On comprend mieux ce qui s’est passé dans cette affaire d’extension refusée par le peuple et les conséquences que cela a eu sur la France.

Cette BD prend son temps et nous incite à faire de même, s’arrêter sur une phrase, un dessin, saisir une idée. Chloé Pince mêle anecdote et faits. Ce récit est construit du point de vue de l’auteure et des phrases et situations qu’elle a glanées dans des rencontres.

Une approche étonnante et qui cache tout le travail de fond, dont on prend conscience quand on parcourt la bibliographie située en fin d’album.

On apprend tout en se promenant car Chloé Pince nous entraîne avec elle, l’air de rien, parcourir les chemins du Larzac.



Son graphisme tient du croquis de voyage. Ces dessins réalisés au crayon, dont on sent la texture sur les planches, contribue à la douceur de la narration et donne la sensation d’être saisi sur le vif dans un carnet. Les personnages sont stylisés à l’extrême, tracés en quelques traits, les visages symboliques : un cercle avec des chevelures et un nez, tout concourt à cette impression de carnet de voyage. Mais un carnet réalisé posément, sans urgence.

Les textes, alternant entre deux typographies, contribuent à cet effet. Le tout en noir et blanc, voire plutôt noir et gris, car le teint grisé du crayon permet de créer quelques nuances dans les paysages.

Notons la place importante aussi laissée à l’espace blanc de la page, que ce soit dans les dessins, avec ou sans dialogues, ou dans les textes. Ce grand blanc qui contribue à l’apaisement ressenti lors de la lecture. Même schématisé, on voit ces moutons paître tranquillement dans cette région aride. On entend les grésillements des vieilles télévisions et les détonations des mitraillettes du camp militaire...

Tant qu’on l’aura sous les pieds est une belle immersion dans une affaire ancienne, présentée avec le regard d’aujourd’hui. Chloé Pince nous fait voyager à ses côtés, dans une « randonnée graphique », pour reprendre le titre de la collection où figure cette BD chez CotCotcot Editions.