Téléportation INC T1 et T2 – Dominique Latil, Romain Sordet, Aurélie F. Kaori - la chronique BD

Résumé : Téléportation nous raconte les enquêtes de Lubia Thorel dans un monde galactique où le secret de la téléportation est détenu par une compagnie, la CTG, qui le monnaye pour permettre les déplacements spatiaux. Certains utilisateurs tentent d’arnaquer la CTG, et ce sont ces fraudeurs que Lubia est chargée de retrouver.

Ce diptyque nous offre une aventure plein d’action et de rebondissements. D’ailleurs, l’histoire semble si remplie de surprises qu’on se demande comment cela finira en deux tomes. La réponse est simple, et autant le savoir tout de suite, il s’agit de ce qu’on pourrait qualifier d’une fausse fin. Il reste tellement de question en suspens, et la situation est si ouverte, qu’on ne peut supposer que cette histoire s’achève là. Elle appelle nécessairement une suite. Ainsi, l’idée de le proposer en deux tomes semble un peu exagérée, car un troisième tome serait bien mérité. Et les amateurs d’histoire courtes seront un peu déçus.

Les personnages attachants et bien caractérisés dans un duo type buddy-movie ainsi que l’intrigue correctement construite ne font que confirmer cette frustration lorsqu’on arrive à la « résolution » finale du second volume.

Dominique Latil, Romain Sordet, Aurélie F. Kaori / Drakoo

Le dessin nous transporte tout autant que l’histoire. Dynamique, il mélange hardiment des courses-poursuites à bord de véhicules nouveaux ou anciens, comme cette diligence sur répulseurs ! On entre sans souci dans ces civilisations modernes et en même temps anciennes, de bons vieux hangars, entrepôts, tracteurs, disques durs, mais avec une touche qui nous rappelle que nous sommes loin dans le futur.

Les couleurs ancrent ce monde dans une réalité, tandis que les lignes de vitesse flashy savent booster encore plus l’énergie et la vitesse des scènes de combat.

Téléportation Inc T1 et T2 est un diptyque qui n’en est pas un. Une histoire de SF réussie avec des personnages forts, dans un récit qui ne s’achève pas en deux tomes.