The Alexis empire Chronicle . T1 et T2 – Yu Sato, Tamagonokimi, Akamitsu Awamura - chronique BD

Résumé : The Alexis empire chronicle T1 et T2 nous entraîne dans un monde médiéval aux côtés du prince Léonate, se battant pour la province d’Alexis, dans une guerre sanglante qui va l’opposer à l’armée d’Admorf. Une bataille capitale se joue entre les deux camps sur l’étroit sentier d’une forêt. Une bataille dont les enjeux nous seront révélés au cours de l’histoire.

Au départ, on est rapidement happé par cette bataille qui ouvre le récit. On s’attache assez vite au prince Léonate, baptisé Léo par ses proches, même si ce prince est l’archétype du héros de manga, jeune, beau, et dont la force morale repose sur la capacité à ne jamais renoncer, à toujours aller plus loin.

Ses compagnons de route sont nombreux et on retient principalement Alan, son meilleur ami, fils du dirigeant d’une province voisine et la grande stratège Sheala.

Le récit joue beaucoup sur la violence des combats, mais réserve aussi une part importante aux complots visant à déstabiliser l’Empire ainsi qu’à la notion de récit folklorique. En effet, le titre précise bien qu’il s’agit d’une chronique. Le prince va également chercher à créer une Histoire autour de ses actes, une légende qui emportera l’adhésion du peuple.

Yu Sato, Tamagonokimi, Akamitsu Awamura / Doki Doki

Le combat a un aspect stratégique, comme toutes les actions dans cette guerre se jouant à plusieurs niveaux. Effectivement, une autre partie se joue à la cour, où se dénouent et se nouent les fils d’alliances intéressées. Mais il y a une troisième portée, les retombées des actions des combattants sur le peuple. Ce qui ajoute un nouvel intérêt à l’histoire qui aurait pu n’être qu’une énième déclinaison d’un récit de dark fantasy avec des combats violents et quelques scènes de sexe (limitant la lecture au public averti d’un certain âge). Mais Akamitsu Awamura va plus loin et sait apporter une nouvelle dimension, en même temps qu’il parvient à conserver un humour typiquement manga dans ce récit.

Le dessin très détaillé et dynamique colle tout à fait au genre manga. Les personnages sont reconnaissables, avec leur version mignonne pour les moments d’humour et de chamaillerie. Les décors riches, précis sont fidèles eux aussi au genre. Le noir et blanc et l’emploi à bon escient des lignes de vitesse fonctionnent bien.

L’attitude des personnages violents, fermes, contrastent, surtout pour les héros, avec leurs doutes et leurs incompréhensions quand il s’agit d’amour et d’attirance. Léonate et Sheala se trouveront-ils ? Le mystère restera entier – ou pas -.

The Alexis empire Chronicle T1 et T2 est un seinen médiéval où les grandes batailles alternent avec les complots de cour et la vie des protagonistes. Ces deux premiers tomes posent les jalons d’une quête sanglante où il est question de vie, de mort, de pouvoir, de liberté et d’oppression. La série, en cours au Japon, a le potentiel pour durer.