The Eminence in Shadow T.1, 2, 3 – Anri Sakano, Daisuke Aizawa, Touzai - la chronique BD

Résumé : {The Eminence in Shadow} nous plonge dans la vie de Cid, qui n’a qu’un rêve, devenir non pas un héros, mais une éminence de l’ombre, la personne puissante qui manipule tous les autres sans jamais être découvert. Malheureusement, la mort va en décider autrement. Quoique... Quand Cid se retrouve inexplicablement dans un monde médiéval bercé de magie, il comprend qu’il tient la chance de mener son plan à terme...

Critique : Cid veut devenir l’homme de l’ombre, plutôt le maître de l’ombre. Dans ce pays où la magie est monnaie courante, Cid se lance dans la réalisation de son plan. La force de ce récit, c’est de parvenir à nous garder en haleine avec une intrigue déjà vue un nombre incalculable de fois. Mais comment s’y prennent les auteurs ?

Tout d’abord, Cid ne veut pas être le héros reconnu mais le manipulateur tout-puissant caché et anonyme. Et il prend la route pour y parvenir. Le plus drôle est que, pour convaincre des gens de l’aider, il invente toute une histoire abracadabrante de secte du mal qu’il faut repousser sans se dévoiler au grand jour. Sauf que cette confrérie maléfique semble vraiment prendre corps au fur et à mesure des chapitres. Comment est-ce possible ? Hasard ou création inconsciente de Cid ? La réponse fait partie des éléments qui nous poussent à continuer à lire ce manga.

© 2019 Aizawa Daisuke / Sakano Anri, Kadokawa Shoten

L’autre point fort de ce récit est son second degré. On retrouve les blagues habituelles du genre, les copains un peu lourds, les situations gênantes, mais surtout ce héros qui ne se rend pas compte que sa création le dépasse, et qui pense tout simplement que les gens sont crédules de croire à cette histoire de secte infernale. Cid devient certes une « Eminence in Shadow », mais il reste quand même bien loin de la réalité. Sinon, la quête de pouvoir ne nous intéresse guère, d’ailleurs, l’auteur a bien saisi que cela ne pouvait être l’enjeu du récit, et le traite rapidement. On découvre simplement, au cours de la lecture, l’étendue des pouvoirs développés par Cid. Et son entourage, ses alliées qui l’aident envers et contre tout, sont parfois là plus pour monter la sauce comique que pour faire avancer l’intrigue.

© 2019 Aizawa Daisuke / Sakano Anri, Kadokawa Shoten

L’astuce scénaristique mise en place se développe tout au long de ces trois premiers tomes, avec le dessin de Anri Sakano. Le style noir et blanc, les personnages manga, les trames, l’emploi de décors réalistes qui laissent le plus souvent la place à l’action, à des plans serrés, tout cela est au service de cette histoire sympathique dont le seul suspense est de savoir quand Cid va enfin comprendre que la réalité a dépassé la fiction qu’il a inventée, et quelles en seront les conséquences.

© 2019 Aizawa Daisuke / Sakano Anri, Kadokawa Shoten

The Eminence in Shadow démarre en force, ces trois premiers tomes sortis alors que la série est toujours en cours au Japon, donnent envie d’en savoir plus. On espère que cette épopée de l’ombre fort réussie saura se terminer sans traîner en longueur pour garder tout son sel !