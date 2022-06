Berlin Sampler un siècle de musique, du cabaret à la techno - Théo Lessour - critique du livre

Résumé : {Berlin Sampler un siècle de musique, du cabaret à la techno} raconte l’histoire de la musique Berlinoise. Comment la capitale allemande a-t-elle été source d’inspiration musicale et comment la musique a changé la ville ? Depuis le début du vingtième siècle jusqu’au premier quart du vingt-et-unième, ce n’est pas une, mais de multiples histoires qui se déroulent et s’entrelacent dans les pages de ce livre.

Critique : Dans ce recueil, on découvre qu’une ville froide comme Berlin a pu être traversée par une grande partie des courants musicaux qui ont fait le vingtième siècle. La musique de cabaret, les mélodies sirupeuses des crooners, les opérettes, le swing américain germanisé, le rock industriel, le punk revendicatif, le bruitisme surprenant, la musique concrète, la proto-techno, le rap, l’acid, la house, l’électronica et tant d’autres parfois inclassables.

Mais ce livre ne se contente pas de lister les styles et de les classer chronologiquement. Chacun d’eux est arrivé à un moment précis de l’histoire de Berlin, il a bénéficié d’une situation particulière : république de Weimar, Seconde Guerre mondiale, édification du mur, Fraction Armée Rouge, réunification des deux Allemagnes... Chaque époque a eu un impact sur la capitale, sur ses habitants et les entraîne dans des directions spécifiques. Rébellion, besoin d’entrer dans le moule, de suivre le mouvement, opposition passive, Et la musique fait partie de ces choix. A l’est comme à l’ouest, les réactions sont différentes, de même que l’accueil qui leur est réservé.

La musique, bien qu’elle soit liée à la société et la gestion du pays, de la ville, n’en véhicule pas pour autant un message sociétal, une revendication. Théo Lessour sait nous brosser le portrait de ces tendances qui veulent faire oublier les problèmes, les difficultés d’une période qui visent à provoquer les auditeurs, à les déranger, ou bien encore celles qui ont un réel message politique.

Au-delà de ces sons et de ces notes, l’auteur nous fait aussi écouter les artistes marquants des différentes décennies, parcourir leurs vies et comprendre leurs ambitions.

Théo Lessour nous parle de musique, certes, mais aussi des endroits où on la joue et de ceux qui la produisent et la diffusent : maisons de disques, labels indépendants, stations de radio, bars... Autant de lieux qui ont leur place aussi dans cette ou plutôt dans ces histoires de Berlin.

Berlin Sampler un siècle de musique, du cabaret à la techno est un bon moyen de mieux comprendre plus d’un siècle de musique berlinoise, à travers ses artistes, ses influences, ses combats et ses aspirations.