Total Combat T.2 – Jack Manini - la chronique BD

Résumé : Le deuxième volume de {Total Combat} conclut l’histoire de Jimmy. Après avoir retrouvé son père, Jimmy se détourne de son grand-père, affligé par les secrets de celui-ci. Il compte sur son père pour lui obtenir un nouveau combat pour le titre de champion du monde. Mais le trajet ne va pas être si simple. Jimmy reprend l’ascension pas à pas, match après match pour gravir les échelons, mais sur sa route, Jayden, son demi-frère, et Estéban, son ancien ami, visent le même titre que lui. En plus, cette étrange affaire de famille n’est pas encore réglée. Qu’est-il vraiment arrivée à la mère de Jimmy ?

Critique : Jimmy prend son père comme nouveau manager. La famille reconstituée – enfin presque puisque le grand-père a été exclu – peut prendre son envol pour le championnat de Rio. Tout pourrait aller pour le mieux mais Jimmy n’est pas au bout de ses surprises. Il commence par retrouver l’amour avec la belle Ava. Mais il va découvrir aussi la face cachée de son père, ainsi que d’autres révélations sur son passé. Les matches s’enchaînent et Jimmy décroche la sélection pour Rio. Mais avec toutes ces révélations, et ce qu’il va encore apprendre au Brésil, Jimmy sera-t-il en état d’aller à la victoire ?

Notre combattant reste aussi attachant que dans le premier tome. On lui pardonne sa naïveté, car reconnaissons que dès que le père entre en scène, on se méfie du personnage. Et pourtant, Jack Manini arrive à nous surprendre avec ce drame familial. Ce récit mené au rythme des combats sur le ring étonne aussi par son dynamisme. À nos yeux, la seule faiblesse de cette histoire est ce happy end un peu trop poussé.

Jack Manini – Grand Angle

Jack Manini maîtrise son sujet. Certes, les coups sont parfois un peu acrobatiques, mais la puissance et l’énergie qu’il donne dans la représentation des combats, autant dans le dessin que dans la mise en page, éclate à chaque planche. Le trait est toujours aussi vif que dans le premier tome, et on s’embarque sans problèmes dans la suite de ce récit. Les compositions nerveuses, en cases biseautées pour donner du punch à l’action, s’adoucissent quand on quitte le ring. Les effets de mise en scène astucieux parcourent cette BD, comme l’arrivée de Jimmy à une soirée organisée par son père, où il va rencontrer Ava. Les cases se superposent, tout en gardant la même structure, donnant des aller-retours entre plan serrés et plan plus large de la soirée, tout en jouant sur la verticalité. Jusqu’au premier dialogue entre Ava et Jimmy.

Total Combat T.2 conclut ce diptyque et nous offre une révélation finale et une fin qui aurait gagné à être plus dramatique.