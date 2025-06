Un lieu à soi / A Room of One’s Own - Virginia Woolf - chronique du livre

Résumé : « Un lieu à soi / A Room of One’s Own » raconte l’histoire de la femme dans la littérature, son aptitude à écrire de la fiction et la place que lui a laissé l’homme dans la société.

Critique : Virginia Woolf aborde son sujet, la femme et la littérature, de manière très poétique. Elle mêle habilement la conférence, l’échange, la fiction et l’histoire afin de délivrer son message : pour écrire, il est important d’avoir un lieu à soi et une rente d’argent suffisamment élevée pour vivre. Au cours des siècles passés, les femmes n’ont jamais eu ces deux possibilités, contrairement aux hommes. Ce qui a forcément nui au développement d’une littérature féminine.

Et si les temps changent, Virginia Woolf constate que nous sommes encore loin de l’égalité.

Pour démontrer le fond de sa pensée, Virginia Woolf utilise l’imaginaire. Elle raconte une promenade, nous projette dans d’autres personnages, nous pousse à visualiser les rayons d’une bibliothèque où se trouvent les livres traitant le problème qu’elle évoque.

Mêlant habilement douceur et ironie, Virginia Woolf sait parfois être piquante et ses pointes à l’encontre de certains écrivains sont joliment amenées.

Pour l’autrice, il ne s’agit pas d’opposer homme et femme, mais de faire le point sur une situation qui s’est imposée depuis des millénaires. Virginia Woolf nous explique que la femme parviendra à rédiger des livres qui resteront dans l’histoire, si elle sait s’éloigner de la revendication, de la colère et de la frustration, pour se concentrer sur l’œuvre à écrire.

Le style fluide de Virginia Woolf nous entraîne dans sa pensée, qui avance doucement et saute dans l’espace et le temps.

La version anglaise, page de gauche, alterne avec la traduction située à droite et nous permet de retrouver l’écriture originale de Virginia Woolf.

De nombreuses notes en fin de recueil donnent des informations sur les auteurs et autrices évoqués. On se rend compte que Virginia Woolf connaît très bien l’histoire de la littérature.

Cet ouvrage, écrit en 1928, nous propose une analyse moderne de ce que devraient être les livres écrits par des femmes et expose les raisons qui ont empêché que cela se produise. Il mérite d’être lu pour voir comment Virginia Woolf démontre son idée de manière admirable, sans jamais devenir didactique.

Un lieu à soi / A Room of One’s Own est l’édition bilingue d’un très beau texte de Virginia Woolf. Ce recueil propose une réflexion poussée sur le rapport entre la femme et l’écriture, à la croisée des genres littéraires.