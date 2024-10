M.A.D T.1. Un empire de rouille – Nicolas Jarry, Thomas Legrain – la chronique BD

Résumé : Au XXIe siècle, l’humanité a difficilement survécu à une terrible guerre contre les mechams, ces machines inventées par l’homme et dotées du conscience, qui sont parvenues à s’émanciper de leurs créateurs et ont cherché à s’emparer du contrôle du monde. Cette guerre a transformé le visage de la planète et de la civilisation. Les hommes se barricadent dans les métropoles autrefois prospères, et sécurisent à grande peine les alentours pour cultiver ce dont ils ont besoin pour survivre. À Novgorod, en Russie, Daïa Anikine est membre d’un corps d’élite, le MechanicalAssault Division (M.A.D.), unité exclusivement composée de femmes qui partagent leur conscience avec un robot. Elle forme un duo détonnant avec Socrate, un robot doté d’un certain caractère. Sa mission ? Détruire les mechams qui menacent Novgorod, mener des opérations tactiques. Mais son quotidien est bouleversé par la mort de Sofia, sa collègue du M.A.D, retrouvée démembrée… Ce meurtre la pousse à mener une enquête qui l’entraînera à défier les ordres de sa hiérarchie, pour saisir ce qu’il se trame à Novgorod.

Critique : Dans notre monde en proie à diverses angoisses, le genre post-apocalyptique a le vent en poupe, en raison de sa capacité à exorciser nos démons et à soulever de grandes questions. Scénariste chevronné habitué aux récits de l’imaginaire, Nicolas Jarry (Nains, Le monde d’Aquilon, Terres d’Ogon…) s’associe au dessinateur Thomas Legrain (L’Agence, Sisco, The Regiment), reconnu pour le réalisme et la précision de son trait. Ensemble, ils créent cet univers de science-fiction influencé par Gunnm et Ghost in the Shell, pour les méchas dotés de conscience. Le récit interroge ainsi le transhumanisme, un peu à la manière de la série Westworld, mais en partant de l’existence de la guerre et sans chercher à créer de ressemblance physique entre les hommes et les machines.

Les auteurs situent l’action en Russie, un choix d’abord esthétique – et pris avant l’invasion de L’Ukraine en 2022 – qui vise à dépayser le lecteur et à mettre en scène de grands espaces. En effet, le dessin très soigné de Thomas Legrain joue sur le contraste entre ces grandes plaines pratiquement vides d’hommes et ces villes où se terrent l’humanité. Il faut saluer la précision du trait de Thomas Legrain, qui construit page après page un univers graphique cohérent et immersif. Personnages, décors et machines sont représentées avec un réel souci de précision. Les scènes de combat, nombreuses dans un monde plongé dans la violence, sont d’une vraie fluidité, ce qui n’est pas toujours le cas dans ce type de récit.

Le scénario porté par Nicolas Jarry met en scène Daïa, une héroïne « badass » qui voue une véritable haine aux méchams, ce qui la rend redoutable au combat. Le récit joue bien sûr sur le choix paradoxal d’avoir partagé sa conscience avec Socrate, ce robot avec lequel elle œuvre en binôme. Il faut dire que le M.A.D. est un corps d’élite qui confère un certain pouvoir, même si cela implique d’obéir aux ordres de la redoutable Matriarkh Dynkin. On s’attache à ce personnage solitaire, marqué par la perte de sa famille, qui espère encore retrouver sa sœur perdue de vue au moment de la guerre. On imagine que cette quête intime portera la narration dans les prochains volumes, en parallèle de l’histoire centrale fondée sur la lutte contre les mechams qui continuent de frapper les hommes, dont la survie reste éminemment précaire.

Ce premier volume immersif, dépaysant et riche en actions dévoile un univers complexe où l’humanité survit difficilement après avoir conféré une conscience aux machines. Une série à lire pour tous les amateurs de science-fiction.

Retrouvez également l’interview de Thomas Legrain et Nicolas Jarry sur notre podcast Dans ma bulle !