Un petit air de Juliette Gréco - Rosalie Symon - critique de la pièce

Résumé : Dans ce spectacle musical et humoristique, Annadré nous conte sa passion pour Juliette Gréco. Elle interprète quelques-unes des plus belles chansons de Juliette, ponctuées du récit de rencontres et de vies incroyables : de Pierre Seghers à Léo Ferré, en passant par Jacques Prévert et Joseph Kosma, Bernard Dimey ou encore Serge Gainsbourg.Au fil de la représentation, on réalise qu’Annadré et Juliette ont bien plus de points communs qu’un simple nez…

Critique : Juliette Gréco nous quittait le 23 septembre 2020. Mais elle reste pour toujours la figure emblématique de la chanson à textes de l’immédiat après-guerre et la muse de Saint-Germain-des-Près. Normal donc qu’Annadré, passionnée de musique et plus particulièrement des airs de celle qui, à sa mort, fut qualifiée de déesse de la culture française par la presse étrangère, ait eu envie de la faire revivre. Tentation d’autant plus irrésistible quand la nature a fait en sorte de vous doter de quelques ressemblances physiques et vocales avec celle que vous admirez.

Copyright Fabienne Rappeneau

Le carré de cheveux bruns bien en place, toute de noire vêtue, Annadré nous entraîne allégrement dans ces années 60 où l’on croise, comme s’ils étaient là, Jacques Prévert, Pierre Seghers, Bernard Dimey, Maurice Fanon, Joseph Kosma (à ne pas confondre avec Vladimir Cosma précise-t-elle musicalement et ironiquement) mais aussi Léo Ferré, Jacques Brel, Guy Béart, Boris Vian et le jeunot de la bande Serge Gainsbourg. Bien sûr, ils ne sont pas tous là mais en une heure cinq de spectacle, impossible de dérouler dans leur intégralité sept décennies d’une carrière fructueuse. De son timbre grave et mélodieux, notre artiste humoriste tient surtout à nous offrir les titres qu’elle estime être les plus caractéristiques de la chanteuse engagée que fut Gréco. De Non Monsieur, je n’ai pas vingt ans à Vivre en passant par Jolie môme, La Javanaise et Déshabillez-moi, ce sont plus d’une douzaine de titres, sans compter les extraits qui ponctuent le spectacle, qui ravivent les souvenirs d’un passé léger et festif malgré le puritanisme patent de l’époque (il nous est rappelé que Déshabillez-moi est boycotté par les plus grandes radios du moment ainsi que par la télévision. Il faudra attendre 1968 pour que cette chanson devienne un grand succès).

Copyright Fabienne Rappeneau

Car Annadré ne se contente pas de bien chanter. Elle sait aussi nous ravir de quelques anecdotes pittoresques sur ces joyeux compères dont l’ivresse n’a d’égale que l’inspiration. Et puis, d’un ton grivois que son ou sa pianiste (Stan Kramer ou Nathalie Miravette en alternance), complice, feint de vouloir modérer, elle n’hésite pas à dénoncer un machisme toujours rampant, saluant par la même occasion l’avant-gardisme de la môme Juliette, éprise de liberté et d’indépendance bien avant l’heure.

Se promenant sans cesse entre humour et tendresse, entre talent et hardiesse, ce spectacle original et bien construit séduira pêle-mêle les amoureux de beaux textes, les partisans de l’insoumission et les amateurs d’impertinence.