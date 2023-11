Une éducation orientale - Charles Berberian - la chronique BD

Résumé : Charles Berberian est né à Bagdad et a passé une partie de sa jeunesse à Beyrouth. Ayant quitté cette dernière au moment du déclenchement de la guerre civile en 1975, il n’y retourne à plusieurs reprises qu’à partir de 2005. De ses souvenirs d’enfance à ses trajets dans la capitale libanaise en octobre 2020 (juste après l’explosion sur le port qui a dévasté une partie de la cité), il parle de son lien (familial et personnel) à cette ville et en donne sa vision.

Critique : Tout au long de la centaine de pages de cet album - dont une partie a été publiée dans le « comics de bord » Wah Wah aux éditions Exemplaire -, Charles Berberian passe du présent au passé, du général au particulier, des trajets en ville aux discussions, de l’observation à la contemplation, de l’histoire de sa famille à celle de Beyrouth… Il entremêle arts, techniques et matières : photo, dessin, peinture… encre de Chine, aquarelle, crayon de couleur, stylo bille… croquis saisis sur le vif et pages composées pour l’album. Ce sens du ricochet et cet art de l’assemblage de fragments impressionnent tant ils paraissent combiner savoir-faire et intuition, objectifs précis et volonté de se laisser porter par l’exploration de certaines pistes. Berberian semble élaborer ici sa narration tel un monteur de cinéma : il alterne séquences courtes et longues, joue sur l’unité ou la rupture, les contrastes…

Cela contribue pleinement à la profondeur du propos : ce grand auteur parle avec force de l’enfance, de la famille, du souvenir, d’une ville, d’hommes politiques et de leurs stratégies / manœuvres, de l’exil, de la perte d’êtres chers, de la création… Les passages consacrés à son frère et à l’amour de celui-ci pour le cinéma sont particulièrement touchants, Alain Berberian étant devenu cinéaste, réalisant notamment La cité de la peur (1994) et Le boulet (2002).

Charles Berberian / Casterman

Cet ouvrage foisonnant, lumineux et mélancolique est grandement ouvert sur le passé, mais élaboré notamment durant le premier confinement, il rend également compte d’un présent précis, tout en n’oubliant pas le futur.

Charles Berberian / Casterman

Charles Berberian y signe certaines de ses plus belles pages.