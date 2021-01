Vaincre à Rome - Sylvain Coher - critique du livre

0 personne

Résumé : Rome, samedi 10 septembre 1960, 17 h 30. Dans deux heures, quinze minutes et seize secondes, Abebe Bikila va gagner le marathon olympique. En plus de battre le record du monde en terre italienne plus de vingt ans après la prise d’Addis-Abeba par Mussolini, le soldat éthiopien va courir les quarante-deux kilomètres et cent quatre-vingt-quinze mètres pieds nus. “Vaincre à Rome, ce serait comme vaincre mille fois”, a dit Hailé Sélassié. Vaincre pieds nus, c’est comme jouer sur les pistes des hauts plateaux abyssins. En pleine période de décolonisation et de démembrement des empires européens, un jeune Africain remporte l’or et couronne tout un continent. Seul un tour de force littéraire pouvait rendre compte d’un tel exploit sportif : Sylvain Coher parvient à insuffler à la langue le rythme, la mécanique, les accélérations d’une course de fond, jusqu’au bien-être des endorphines, jusqu’à l’envol final du sprint. Devenu Petite Voix dans la tête du champion, il se coule dans la cadence variable de sa foulée infatigable pour raconter comment grandissent les héros, comment se relèvent les peuples, comment se gagnent les revanches et comment naissent les légendes.

Critique : Sylvain Coher nous entraîne dans la tête de l’inattendu vainqueur du marathon olympique de Rome de 1960, et nous fait vivre cette épreuve selon le point de vue du sportif.

Le parti pris de rester, le temps de la course, dans la psychologie du compétiteur est particulièrement original et permet, comme dans une vraie course, de faire osciller le monologue intérieur entre le moment présent (les concurrents, la route, les sensations, les conseils du coachs...) et des réflexions plus lointaines (fondées sur des souvenirs, des choix passés, des espérances...). L’auteur dépeint ainsi habilement les personnes importantes pour son protagoniste (son coach - qu’il appelle "papa"-, son roi - après tout c’est un soldat-, sa mère - elle désespère le voir faire cette course insensée -, sa jeune épouse - qui le soutient). Cette mosaïque de personnages, fondée sur une recherche que l’on devine rigoureuse, laisse la possibilité de mieux saisir les enjeux de ce défi.

Le chapitrage suit logiquement les kilomètres qui défilent et jalonnent cet exploit, nous rapprochant pas après pas de ce qu’on peut nommer, dans tous les sens du terme, "un déroulé".

Sylvain Coher indique que le pari de ce livre est de faire lire comme l’on se déplace par une suite d’élans : pari réussi, car Vaincre à Rome donne envie de se (re)mettre à courir... avec ou sans baskets !

176 pages - 18.50€

