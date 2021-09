VHS Story. L’âge d’or de la vidéocassette en France - critique du livre

Résumé : Au milieu des années 1970, l’apparition des magnétoscopes change radicalement la manière de voir des films, les spectateurs du monde entier pouvant désormais savourer, sans aucun contrôle préalable et quand ils le veulent, des longs-métrages que les salles ne projettent pas. En France, une quarantaine d’éditeurs de vidéocassettes remplissent des catalogues entiers de titres inédits, souvent pornographiques ou violents, pour la plus grande joie des cinéphiles qui se bousculent chaque semaine pour louer des films aux jaquettes affriolantes, parfois choquantes ou énigmatiques.

Critique : Dans un entretien accordé à France-Info au mois d’août 2021, Lucas Balbo explique sa démarche : « Mon objectif était de donner un coup de projecteur sur une technologie, un marché et un bien culturel qui a été historiquement important dans la diffusion du cinéma, un maillon essentiel qui est à l’origine des DVD/Blu-ray d’aujourd’hui, et qui sont à leur tour supplantés par les plateformes de streaming. » Et on peut dire que le résultat est à la hauteur de nos attentes. La lecture de ce dictionnaire pas comme les autres parvient en effet à réveiller les souvenirs enfouis d’une génération qui a découvert le cinéma à la maison.

Dès les premières pages, l’auteur plante le décor et retrace avec précision l’histoire passionnante de la bande magnétique et des luttes industrielles pour contrôler un marché perçu comme une véritable poule aux œufs d’or. La société Sony lance le tout premier magnétoscope en 1964 et développe le format Betamax pour le grand public en 1975. Un an plus tard, JVC propose le Video Home System (VHS) inventé par Shizuo Kagaya en 1970 au Japon, et Philips met au point le V2000. Au terme d’un combat acharné, JVC remporte la partie après avoir astucieusement renforcé sa présence en distribuant des licences aux fabricants d’électronique, de manière à obtenir une baisse sensible du prix de vente des magnétoscopes exploitant sa technologie. Très rapidement, les vidéoclubs fleurissent un peu partout en France. Au début des années 1980, plus de 2500 enseignes se sont installées dans les villes et les campagnes. De leur côté, les éditeurs pullulent. Alpha Vidéo, Cinéthèque, Concorde et bien d’autres font entrer des films jusqu’alors censurés au cinéma dans le salon des plus aisés, puis dans la chambre à coucher des classes populaires. Les familles sont aidées dans leurs choix par les conseils de revues spécialisées qui répertorient des centaines de titres aux visuels accrocheurs, magnifiés par le talent des illustrateurs de l’époque, tel Laurent Melki qui deviendra célèbre en réalisant des dizaines d’affiches à l’efficacité redoutable. Télé Ciné Vidéo et TV Vidéo Jaquettes trouvent leur place dans les kiosques qui les vendent comme des petits pains. Créé en 1993, le magazine Télé K7 est ainsi tiré à plus de 700 000 exemplaires… chaque semaine ! Les pouvoirs publics décident à leur tour de prendre une part du gâteau. A défaut de réglementer l’industrie de la vidéo, le gouvernement Mauroy instaure en 1982 une redevance pour les millions de Français propriétaires d’un magnétoscope, une taxe supprimée quatre ans plus tard par le gouvernement Chirac. Une démocratisation qui permet à de nouveaux éditeurs de voir le jour et aux ventes de magnétoscopes d’exploser.

Lucas Balbo a incontestablement réussi son pari. En parvenant à rassembler les pièces égarées d’une aventure, qui a contribué à structurer une industrie cinématographique en pleine mutation à la fin des années 1970, il offre l’un des seuls livres en français sur le sujet. Un récit captivant de bout en bout, richement illustré, ponctué d’entretiens, de témoignages et de multiples anecdotes pour le plus grand plaisir des lecteurs nostalgiques ou simplement curieux d’arpenter les arcanes d’une époque aujourd’hui révolue.