Women Do Cry - Mina Mileva, Vesela Kazakova - critique

Résumé : Une cigogne blessée, une femme en pleine dépression postnatale, une jeune fille confrontée aux stigmates du VIH, une mère qui cherche un peu de magie dans le calendrier lunaire…Sœurs, mères et filles se confrontent à leurs fragilités et à l’absurdité de la vie, au moment où de violentes manifestations et débats sur le genre déchirent leur pays, la Bulgarie.

Critique : Il s’agit là d’un long métrage à l’esprit très familial et à taille humaine, ce qui favorise notre attachement à ses personnages. Il n’y a qu’à voir l’équipe du film le présenter dans la salle Debussy de la section cannoise Un Certain Regard pour le comprendre : ses membres se sont généreusement procurés des mouchoirs, car nous allons forcément pleurer durant la séance. Le geste est très sympathique, mais force est de constater que les larmes attendront.

Quatre sœurs, les Kazakova, sont à la réalisation ou au casting, dans une alchimie indéniable qui se repère à l’écran. Mileva et Kazakova sont venues à Cannes avec une œuvre engagée en faveur de la cause féministe, pour lutter aussi contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et au genre qui ont lieu dans leur pays.

Il y a donc un vrai intérêt à mettre en lumière des faits qui étayent notre réflexion sur cette intolérance. Elle commence par les termes. Le mot « genre » n’existe pas dans les langues slaves. Ainsi, le citoyen peut se définir par son sexe, mais s’extrait difficilement de cette assignation. Le film dresse un constat tout aussi sévère sur l’acceptation des maladies sexuelles transmissibles et développe un propos plus général qui concerne les pressions énormes subies par les femmes, en particulier sur le plan sexuel. Par exemple, dégradée, jugée et même culpabilisée, il devient impossible pour Sonja d’avouer qu’elle porte le VIH. Elle sera perçue, y compris par un médecin, comme une fille légère, qui va contre une morale édictée par la constitution même du pays, et qu’il faudrait suivre à la lettre.

Le propos est donc fort, même s’il est parfois mis en valeur avec un peu de facilité, comme lors des manifestations des opposants aux combats des personnages. La qualité du long métrage tient en une capacité à provoquer le rire, mais celui-ci pâtit tout de même d’une réalisation pas toujours inspirée, relativement molle. Le rythme du film peine également à nous embarquer dans une histoire qui s’étire sur plus d’une heure quarante, là où un format plus modeste aurait peut-être ravivé notre attention parfois égarée.

Au final, Women Do Cry est un mélo plutôt touchant. De là à parler d’une grande émotion...