Amadeus - Miloš Forman - critique

Le 5 décembre 2025
Un pur miracle de cinéma !
- Réalisateur : Miloš Forman
- Acteurs : F. Murray Abraham, Tom Hulce, Simon Callow, Elizabeth Berridge, Roy Dotrice, Jan Pohan, Hana Brejchová, Nicholas Kepros
- Genre : Comédie dramatique, Biopic, Historique, Musical, Film culte
- Nationalité : Américain
- Distributeur : Warner Bros. France
- Editeur vidéo : Warner Home Video
- Durée : 3h00mn
- Date télé : 28 février 2022 13:35
- Chaîne : Arte
- Reprise: 12 juin 2002
- Box-office : 4.585.292 entrées France / 1.298.386 entrées Paris Périphérie
- Date de sortie : 31 octobre 1984
Résumé : À Vienne, en novembre 1823. Au cœur de la nuit, un vieil homme égaré clame cette étonnante confession : "Pardonne, Mozart, pardonne à ton assassin !" Ce fantôme, c’est Antonio Salieri, jadis musicien réputé et compositeur officiel de la cour. Dès l’enfance, il s’était voué tout entier au service de Dieu, s’engageant à le célébrer par sa musique, au prix d’un incessant labeur. Pour prix de ses sacrifices innombrables, il réclamait la gloire éternelle. Son talent, reconnu par l’empereur mélomane Joseph II, valut durant quelques années à Salieri les plus hautes distinctions. Mais, en 1781, un jeune homme arrive à Vienne, précédé d’une flatteuse réputation. Wolfgang Amadeus Mozart est devenu le plus grand compositeur du siècle. Réalisant la menace que représente pour lui ce surdoué arrogant dont il admire le profond génie, Salieri tente de l’évincer.
Critique : On ne le répétera jamais assez : le support DVD est une aubaine pour (re)découvrir des classiques dans d’excellentes conditions. Il permet surtout aux jeunes cinéphiles de comprendre que le cinéma existait bien avant la franchise Matrix. C’est le cas avec Amadeus, pierre incontournable de l’édifice cinématographique. Couronné de huit Oscars, ce chef-d’œuvre est un modèle du genre de par la brillance de sa réalisation, son caractère pédagogique, et surtout le plaisir qui découle d’un tel spectacle.
La vie de Mozart en un peu moins de trois heures (agrémentée de vingt minutes inédites). Miloš Forman n’effleure pas la biographie de ce génie, il en imprime littéralement la pellicule, rendant un hommage vibrant à la musique de cet homme curieux. Curieux à bien des niveaux. Forman choisit en effet de montrer l’homme tel qu’il est : arrogant, grossier, irrésistible, inégalable au point d’attiser la haine féroce de Salieri. Ce dernier, également compositeur, va tout mettre en œuvre pour saboter le génie créatif de Mozart. Il y parviendra...
Tant de qualificatifs ont été utilisés pour parler d’Amadeus qu’il est inutile d’en chercher de nouveaux. Ce film est tout simplement un pur miracle du cinéma où chaque élément (réalisation, scénario, dialogue, acteur, décor) est en parfaite harmonie avec les autres. Sans parler de la beauté des descriptions des compositions de Mozart, écrites par le coscénariste Peter Shaffer, qui raviront tous les amoureux de la musique.
Les amateurs de suppléments se jetteront sur le making of d’une heure (et non 37 minutes comme indiqué sur le packaging) pour entrevoir les difficultés rencontrées par la production lors du tournage. Les maniaques non anglophones du commentaire audio hurleront à la mort en découvrant l’absence de sous-titres français. Enfin, les enthousiastes de la musique forte pourront faire péter le Dolby Digital 5.1 (pas de DTS). Même sur une télévision ridicule doté d’un son minable, il y a des chance que le spectacle proposé par Milos Forman soit toujours aussi magique.
LeSariDeMadame 2 mars 2007
Milos Forman sait y faire avec la musique, avec la musique et le cinéma, et ça fait passer une histoire un peu lourde à la base.
Le choix des acteurs (étonnamment à juste pour Mozart, méchamment naturel pour l’empereur, parfaitement inutile pour le prêtre) l’y aide, ainsi que la B.O. mais ça c’était gagné d’avance, avec Mozart même une pub pour du riz devient agréable.
Choisir d’évoquer Mozart sans nous la jouer biographie nous réveille la curiosité et a surtout permis à de nombreux allergiques-par-avance à la musique classique d’aller voir ce film à sa sortie sans appréhension.
Quelques images (le papa-commandeur, les angelots du théatre, ... ) sont comme des rêves.
elodieoulisa 7 avril 2007
Ce film est un pur chef d’oeuvre... On ne peut pas passer à côté de monument cinématographique... Et pourtant j’ai découvert ce film très tardivement, sans aucune envie préalable de le voir... Et puis on voit ce petit merdeux de Mozart débarquer, on voit Salieri se consumer de médiocrité, et... waouah... plus de mots, plus de termes, pas assez d’éloges n’existeront, ne suffiront pour convaincre quiconque de ne pas rater THE film à voir, à écouter, à revoir, à réécouter, etc, etc. ;)
Norman06 16 juillet 2009
Gros succès oscarisé, ce film flamboyant frise avec l’académisme sans jamais y sombrer, et constitue l’un des biopics les plus passionnants sur un musicien.