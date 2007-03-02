Critique

CINÉMA

Amadeus - Miloš Forman - critique

Le 5 décembre 2025

Un pur miracle de cinéma !

La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires !

En DVD ou Blu-Ray

  • LeSariDeMadame 2 mars 2007
    Amadeus - Miloš Forman - critique

    1
    2
    3
    4
    5

    Milos Forman sait y faire avec la musique, avec la musique et le cinéma, et ça fait passer une histoire un peu lourde à la base.
    Le choix des acteurs (étonnamment à juste pour Mozart, méchamment naturel pour l’empereur, parfaitement inutile pour le prêtre) l’y aide, ainsi que la B.O. mais ça c’était gagné d’avance, avec Mozart même une pub pour du riz devient agréable.
    Choisir d’évoquer Mozart sans nous la jouer biographie nous réveille la curiosité et a surtout permis à de nombreux allergiques-par-avance à la musique classique d’aller voir ce film à sa sortie sans appréhension.
    Quelques images (le papa-commandeur, les angelots du théatre, ... ) sont comme des rêves.
    Je commente
    0

  • elodieoulisa 7 avril 2007
    Amadeus - Miloš Forman - critique

    1
    2
    3
    4
    5

    Ce film est un pur chef d’oeuvre... On ne peut pas passer à côté de monument cinématographique... Et pourtant j’ai découvert ce film très tardivement, sans aucune envie préalable de le voir... Et puis on voit ce petit merdeux de Mozart débarquer, on voit Salieri se consumer de médiocrité, et... waouah... plus de mots, plus de termes, pas assez d’éloges n’existeront, ne suffiront pour convaincre quiconque de ne pas rater THE film à voir, à écouter, à revoir, à réécouter, etc, etc. ;)
    Je commente
    0

  • Norman06 16 juillet 2009
    Amadeus - Miloš Forman - critique

    1
    2
    3
    4
    5

    Gros succès oscarisé, ce film flamboyant frise avec l’académisme sans jamais y sombrer, et constitue l’un des biopics les plus passionnants sur un musicien.
    Je commente
    0

Votre avis

Votre note :
6 votes
Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

ConnexionS’inscriremot de passe oublié ?

aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.