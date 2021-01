Zoomania - Abby Geni - critique du livre

Résumé : A Mercy, dans l’Oklahoma, une tornade a dévasté le quartier et la vie de la famille McCloud, laissant les quatre enfants orphelins, sans toit, sous la responsabilité de Darlene, l’aînée, avenir sacrifié au seuil de son envol. Très vite, les médias font des trois sœurs l’image de la tragédie et cela déplaît à Tucker, seul garçon de la fratrie, qui se rebelle et s’enfuit. Trois ans plus tard, quand une bombe explose dans l’usine de cosmétiques locale, libérant tous les animaux du laboratoire, les sœurs McCloud ne font pas tout de suite le lien. Mais c’est l’étincelle d’un tout autre cataclysme...

Critique : Dans l’actualité, il est peu fait mention d’écoterrorisme. Pourtant, ce genre nouveau d’extrémisme monte silencieusement, insidieux, creuse une empreinte discrète, mais durable, sur la terre de notre planète – et plus particulièrement la terre américaine. Pour l’évoquer, Abby Geni s’arme de finesse et de poésie, parsème d’étoiles et d’images vaporeuses ses phrases rythmées, mélopée d’échos, de parallèles, et d’anaphores. Après tout, ses quatre héros sont des McCloud, littéralement des fils des nuages…

Ils sont frère et sœurs, orphelins depuis qu’une tornade a détruit leur ferme et emporté leur père, trois ans plus tôt – la scène d’ouverture de Zoomania évoque d’ailleurs Le Magicien d’Oz, doigt de Dieu entraperçu par une fillette saisie d’un émerveillement glacé. Tucker, le seul garçon, s’est évaporé peu après une dispute, abandonnant la charge de la petite famille à Darlene, l’aînée. Des mois, des années ont passé sans que les filles n’entendent parler de lui et ne sachent ce qu’il est devenu. Mais quand un incendie volontaire éclate à Jolly cosmétique, l’usine où travaillent de nombreux habitants de Mercy, les pièces s’emboîtent lentement dans l’esprit des sœurs… Quand elles comprennent, il est trop tard et leur existence a perdu son aspect mécanique et lassant – rétrospectivement rassurant et confortable. Les flammes colorées des produits chimiques qui flambent seront ainsi les premières étincelles d’un brasier à venir.

Le monde animal et la nature insufflent à ces pages leur densité, leur confèrent tout leur sensoriel, toute leur richesse. Quand les grillons ne chantent pas, c’est un chien qui aboie, un crotale qui miroite au soleil, la peau veloutée des naseaux d’un cheval qui frémit, l’odeur terreuse d’un troupeau équin qui emplit les narines de la jeune narratrice et les nôtres. Cora, la benjamine des sœurs, est celle qui raconte. Sa perception de petite-fille teinte d’une fausse candeur le récit, avant que les parties où Darlene prend le relai ne viennent voiler d’inquiétude l’enchantement. Les cinq mois sur lesquels s’étale le récit sont intenses à tout égard, inondent nos sens de stimuli et créent tout un monde à la croisée du nature-writing, du récit familial et de l’épopée écologique.