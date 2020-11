21 jours avant la fin du monde – Silvia Vecchini, Sualzo - chronique BD

Résumé : 21 jours avant la fin du monde nous emmène le temps d’un été rencontrer Lisa, une jeune adolescente qui vit dans un petit village. Un mobil-home comme domicile, aider sa mère au bar comme travail, et des cours de karaté comme loisir. La vie de Lisa se déroulerait sans encombre si ce n’est ce vieil ami d’enfance, Aless, qui lui manque. Il est parti il y a des années de cela, sans qu’elle puisse le joindre. Et puis, un jour, devant la fenêtre, Aless se tient là. Que va faire Lisa ?

Lisa et Aless vont donc se retrouver. Comme on peut s’en douter, les choses ne seront pas aussi simples. Et Lisa va chambouler son train-train quotidien pour revoir Aless, le comprendre. Tout cela au risque de briser son étrange amitié avec Mira, une jeune indienne. Mais dans ce petit village où circule un vieil homme qui décompte les jours avant la fin du monde, Lisa n’est pas au bout de ses peines. Et pour se rapprocher d’Aless, elle va devoir se heurter à un secret de famille, mais aussi à ses propres peurs. Sa quête va impliquer d’autres personnes et finalement, cette fin du monde qui n’arrivera pas pourrait bien ressembler à un renouveau.

L’histoire se structure en chapitres. Et chaque chapitre dispose d’un en-tête qui renvoie le plus souvent au préceptes du karaté. Des préceptes que Lisa a affichés dans sa chambre, car le dojo est un peu le seul endroit où elle se sent bien. Ces préceptes, qui ne sont pas que des conseils techniques mais aussi des conseils de vie, nous guident à la suite de Lisa.

Ce récit nous touche autant par son histoire que par ses personnages. Les protagonistes, Lisa et Aless, mais aussi ces personnages secondaires, la jeune Mira, en quête d’amitié, la mère de Lisa, qui s’en sort comme elle peut, cet homme aux chiens qui finit toujours par visiter des tombes au cimetière, et ce cycliste et son mystérieux décompte. Tous apportent une bouffée d’étrangeté mais aussi d’originalité dans ce récit.

Silvia Vecchini, Sualzo / Rue de Sèvres

Les visages sont stylisés et le dessin précis. Il n’y a qu’à regarder les herbes sauvages, et ces petites maisons pour s’en assurer. Les personnages, expressifs, se révèlent attachants. Ces temps laissés au silence sur un paysage, un détail, un personnage qui s’abandonne à la réflexion apporte un souffle au récit et lui donne un rythme lent, doux, contemplatif et fort agréable à suivre. Il colle à cet été chaud que les couleurs mettent en valeur.

Silvia Vecchini, Sualzo / Rue de Sèvres

21 jours avant la fin du monde est une BD réussie, qui touche juste. On se demande comment cette histoire va finir et l’on suit ces différents personnages avec une certaine émotion.