24 Nains en colère pour une quête au Royaume des Gardiens de la Louche Perdue – Katia Grivot - critique

Résumé : « 24 Nains en colère pour une quête au Royaume des Gardiens de la Louche Perdue » raconte l’histoire d’un chevalier qui fête la réussite de sa première aventure. Il a battu un dragon et emporté son fabuleux trésor. Des nains de la guilde des Brasseurs se joignent à la soirée, autant dire que la bière va couler à flot... Le lendemain matin, lorsque l’aventurier émerge d’un nuit bien trop arrosée, il tombe des nues : plus de trésor, plus de nains et un animal de taille qui ronfle au milieu de l’auberge vandalisée. Mais que s’est-il passé cette nuit ? Où est le trésor ? C’est ce qu‘il va – ou plutôt ce que vous allez - essayer de découvrir car ce chevalier, c’est vous !

Critique : Ce recueil nous entraîne dans un monde d’heroic fantasy rempli de magie et de mystère. Comme dans toute bonne aventure épique, on traversera différents paysages, on rencontrera des sorciers, des mercenaires, des orcs, des animaux incroyables et, bien sûr, des nains. Ce sera au lecteur de mener sa quête – et son enquête – pour retrouver son trésor perdu dans un royaume peuplé de gens bien susceptibles et querelleurs.

Katia Grivot a saupoudré d’humour cette épopée. Tout d’abord, elle joue avec les codes des "livres dont vous êtes le héros". Les clins d’œil amusants à ce type d’histoires se trouvent dans la narration. Le récit est écrit à la seconde personne, il s’adresse au lecteur, partie prenante de l’aventure et propose souvent de nombreux choix pour se dépêtrer d’épreuves surprenantes. Ceux-ci mènent à la page suivante qui dévoile les conséquences des décisions prises, évitant les interminables allers et retours dans l’ouvrage pour avancer dans la lecture.

Ensuite, Katia Grivot offre une intrigue construite comme une quête, mais parsemée de surprises inattendues et de références à la pop culture. Après tout, cette nuit de fiesta oubliée qu’il faut reconstruire, n’est-ce pas déjà une allusion à la trilogie de films "Very Bad Trip" ? Pour nous faire rire, Katia Grivot va piocher dans le cinéma, le jeu vidéo, le jeu de rôles. Elle ne puise pas à la source de l’heroic fantasy, elle explore aussi d’autres genres comme la science-fiction ou la comédie. Les Monty Python ne sont pas loin...



copyright Katia Grivot 2024

Une double page, image et texte, issue de l’édition reliée couverture cartonnée

Enfin, le troisième élément sur lequel Katia Grivot a travaillé pour rendre son histoire encore plus amusante, ce sont les illustrations couleurs très réussies. Ces dernières sont réalisées avec l’intelligence artificielle. La réflexion de Katia Grivot a abouti non seulement à des images mais aussi des éléments graphiques qu’elle a assemblés, afin de parvenir à un rendu final cohérent. Un soin particulier a été apporté à la fusion de ces parties ensemble, formant ainsi un tout harmonieux. Elle a aussi veillé à ce que l’ensemble des illustrations suivent une même ligne visuelle, obtenant une direction artistique homogène.

Chaque double page présente le texte d’un côté et de l’autre une image légendée, toujours avec humour.

Cet ouvrage a été édité avec le soutien d’une association culturelle, Kanopée, en utilisant le système KDP d’Amazon qui permet les impressions en couleur. Il existe sous plusieurs formats, dont une édition Deluxe reliure cartonnée comportant des appendices bonus. On peut se procurer ces différentes versions en ligne ou en librairie.

24 Nains en colère pour une quête au Royaume des Gardiens de la Louche Perdue réunit l’ambiance du livre-jeu, un humour décalé, de belles illustrations couleur et de nombreuses références à la pop culture.