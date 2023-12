Au revoir les enfants - Louis Malle - critique

Résumé : Julien, onze ans, est en pension dans un collège religieux en province en 1944 lorsqu’arrive un collégien secret qui éveille sa curiosité, Jean Bonnet. Julien perçoit que Jean Bonnet a des choses à cacher. Dans le collège où la vie est dure et la pitance frugale, Julien tente de connaître et de comprendre ce qui rend Jean Bonnet tellement différent.

Critique : Au revoir les enfants fut accueilli avec enthousiasme à sa sortie en 1987 : par le public, chez qui la fibre expiatoire des années sombres de la Shoah fonctionne toujours (Benigni dans La vie est belle touchera le même nerf sensible dix ans plus tard) ; par la critique ; et par les "professionnels de la profession" qui, de Venise à Hollywood en passant par Paris, furent unanimes à récompenser à l’envi ce film autobiographique de Louis Malle. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Un bon film, dont il faut souligner qu’il sut parler d’un fait tragique sans pathos ni sensiblerie, sans manichéisme ni complaisance intellectuelle avec une époque tellement française. Louis Malle refuse dans Au revoir les enfants le chromo et le raccourci historique et se confronte avec courage à une époque propice à toutes les contre-vérités. Rappelons que le tournage fut retardé du fait de "difficultés de financement" : on peut regretter sur ce point que les suppléments ne nous en apprennent pas plus... Car Au revoir les enfants ne fait aucun compromis avec l’histoire vraie d’une population - le courage des uns, l’infamie des autres. Ainsi la communauté religieuse qui héberge quelques enfants juifs en 1944 est à la fois celle d’un prêtre courageux qui passe outre les ordres de l’occupant (on est en pleine "solution finale") et celle d’une vieille religieuse dont un seul regard suffit à condamner à mort un adolescent.

Cette honnêteté, rarement assumée au cinéma, est en soi remarquable. Et la rigueur, la parcimonie des moyens qu’utilise le cinéaste pour faire sentir les contradictions et les ambiguïtés de l’époque sont elles aussi remarquables : Louis Malle a lesté son film de toute tentative d’explication et de justification, et parvient par là même à éviter la polémique, qu’il laisse à ceux que les visions simplistes de l’Histoire rassurent.

Mais Au revoir les enfants n’est pas seulement une page honteuse de l’Histoire de France. C’est aussi un film sur l’enfance (et non sur l’amitié, comme on l’a dit trop souvent, comme pour ajouter du sentimentalisme à un film qui sait fort bien s’en passer). On en vient presque à regretter que le cinéaste ait tellement tardé pour filmer la jeunesse : certes il y eut Zazie dans le métro et Le souffle au cœur, mais Au revoir les enfants révèle une précision, une intelligence dans le regard plutôt rare au cinéma (y compris dans celui de Louis Malle !). Un cinéma où les silences en disent plus long que tous les discours et situations. Louis Malle, cinéaste inégal, aurait-il enfin dans ce film trouvé son style ? Un peu tard, mais c’est pour le meilleur.

