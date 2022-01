La fille de la mer - Molly Knox Ostertag - la chronique BD

Résumé : Morgan a quinze ans, et si elle cherche à ne pas faire de vagues avec ses copines et subit le divorce récent de ses parents, elle ne se doute pas qu’une rencontre magique l’attend au fond des eaux de la côte...

Ceux qui connaissent Le garçon sorcière savent déjà que Molly Knox Ostertag manie une jolie plume, pour concevoir des récits d’une douceur infinie qui s’écartent des stéréotypes. Certains, malheureux au fond d’eux-mêmes, pourraient avancer le spectre du "wokisme" pour parler de ce conte qui s’inspire clairement de la Petite Sirène, en moins mièvre que la version Disney et avec un message écologique, mais il ne faudra pas écouter ceux-là. Mieux vaut se laisser porter par cette histoire qui met en scène une jeune fille normale, un peu discrète mais acceptée, qui va entrevoir son homosexualité sans heurts mais avec quelques turpitudes, notamment pour l’avouer aux autres. Pour ce qui est de la sirène, avec ses formes pulpeuses, ses choix vestimentaires et son franc-parler, elle est là pour montrer avant tout que l’on a le droit d’être soi-même, quel que soit son âge, son origine, son orientation sexuelle, ses croyances... Ce personnage, aussi frais que l’eau dont elle est issue, amène donc quelque chose en plus, ce que les personnages des contes d’aujourd’hui ont, mais poussé encore plus loin, qui sonne aussi plus juste.

Molly Knox Ostertag / Kinaye

Le dessin parlera à nouveau à ceux qui ont déjà entrevu le style Knox Ostertag : on a l’impression de voguer sur un album jeunesse très classique, avec des formes et des couleurs qui évoquent presque certaines bandes dessinées franco-belges des années 90. On se laisse bercer, même si les planches qui montrent les conversations SMS ou une photo Instagram, bien faites, rappellent que l’on est bien en 2022. Les pages défilent sans aucun problème, on se prend d’affectation rapidement pour ces jeunes filles, pour le petit frère, la maman et même les vieux voisins. Tout s’explique, il n’y a pas de méchants, et le dessin respecte cette bienveillance générale.

Molly Knox Ostertag / Kinaye

Joli conte à destination des pré-ados et des autres, La fille de la mer n’est pas un tour de force graphique ou scénaristique, mais il se courbe comme un roseau pour faire apprécier un sujet ancien avec un œil neuf.