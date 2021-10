7 jours - Yuta Murano - critique

Résumé : La veille des vacances d’été, Mamoru découvre que sa voisine Aya, dont il est secrètement amoureux, va déménager. Il lui propose de fuguer une semaine pour fêter ses 17 ans. Ils se cachent dans une usine désaffectée où ils sont rejoints par leurs amis. Ils découvrent bientôt qu’ils ne sont pas seuls à se cacher là : un jeune réfugié thaïlandais tente d’échapper à la police en attendant de retrouver ses parents. La joyeuse escapade prévue par Mamoru se transforme alors en guerre de 7 jours pour sauver leur protégé.

Critique : Adapté du roman de Osamu Soda paru en 1985 qui a suscité un véritable engouement auprès des lycéens et des collégiens, 7 jours retrace avec allant le comportement universel d’une bande de jeunes révoltés à l’âge où il est de bon ton de contester l’autorité parentale.

Copyright 2019 Osamu Souda - KADOKAWA/Seven Days War Partners

Si 7 jours, en compétition au Festival d’Annecy 2020, se distingue par la beauté de ses visuels, dont la vivacité des couleurs impressionne immédiatement la rétine, il ne brille pas par l’originalité de son animation. Son intérêt réside plutôt dans la force de l’engagement solidaire auquel il s’intéresse. Un sujet assez peu présent dans la société des années 80, à l’époque de la parution du livre d’Osamu Soda mais que le tandem Yuta Murano/Ichiro Okouchi sait parfaitement adapter à notre réalité contemporaine. Ce qui démarre comme une gentille bluette entre adolescents prend vite une dimension politique que la pétulance et la diversité des personnages exemptent de toute trace de bien-pensance ou de lourdeur.

Mamoru, personnage principal, est un garçon discret plutôt introverti. Passionné d’histoire, il en sait beaucoup sur la tactique militaire, ce qui l’aidera beaucoup dans le combat qu’il s’apprête à mener. Il est secrètement amoureux de son amie d’enfance et voisine, Aya, une jeune fille douce et jolie qui souffre de devoir supporter la tyrannie d’un père que son titre de conseiller régional autorise à exercer toute forme d’abus de pouvoir sur son entourage privé ou professionnel.

Copyright 2019 Osamu Souda - KADOKAWA/Seven Days War Partners

Quand Mamoru comprend qu’il risque de ne jamais revoir la tendre Aya, pour cause de déménagement imposé par son père, il lui propose sept jours de vacances en amoureux. Aya envisage plutôt ce voyage comme une fugue destinée à mettre son terrible géniteur dans l’embarras et elle invite quelques amis à se joindre à leur escapade, parmi lesquels Yaori, une jeune fille sportive et attentive aux autres dont le père possède une importante entreprise de construction ; Suma un garçon toujours enjoué, le chouchou de ces demoiselles ; Hiroto, un jeune homme que rien n’enthousiasme jamais vraiment ; et Saki qui, elle au contraire, profite à fond de tous les bonheurs de la vie. Leur joyeuse escapade prend une tournure inattendue quand ils découvrent, dans l’usine désaffectée où ils se sont installés, un gamin de onze ans traqué par la police et les services d’immigration. Ce groupe disparate qui n’avait à priori que peu de choses à partager, se soude autour d’un combat collectif pour permettre à chacun de se réaliser pleinement et de trouver sa propre vérité.

La caméra s’attarde sur des gestes ou des regards, traduisant au plus près les engouements des uns autant que les doutes des autres, tous emportés dans un même tourbillon d’émotion et d’aventures.

Copyright 2019 Osamu Souda - KADOKAWA/Seven Days War Partners

Tournant le dos aux sempiternels états d’âme liés au statut d’adolescents, réalisateur et scénariste parient sur une jeunesse touchante de sincérité et d’antagonisme, avide de défendre les idéaux auxquels ils croient. Méprisés par la police et les puissants qui ne voient en eux que des gamins exaltés, ces anti-héros dont le scénario laisse généreusement percer les failles et les hésitations s’opposent avec toute la vigueur de leur jeune âge au cynisme ou à l’indifférence de ceux qui ont renoncé à se battre pour des causes nobles, et répandent sur le récit une énergie stimulante et communicative.

Baigné dans un climat de bienveillance et d’humour, 7 jours dresse le tableau réjouissant d’une génération qui prouve avec vigueur sa capacité à se mobiliser pour la défense de la liberté. La sienne ou celle des autres.