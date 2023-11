Albert Dubout Illustre Marcel Pagnol – Albert Dubout - la chronique BD

Résumé : {Albert Dubout illustre Marcel Pagnol} présente tous les dessins issus de la collaboration de l’illustrateur Albert Dubout avec le célèbre auteur et cinéaste Marcel Pagnol.

Critique : Pas de récit dan cette anthologie, juste la présentation des dessins qui s’enchaînent. Cet album est l’occasion de découvrir le talent de ce dessinateur qui, il faut aussi le savoir, n’a pas œuvré uniquement avec Marcel Pagnol. Albert Dubout a réalisé de nombreuses illustrations pour les journaux et a travaillé avec Frédéric Dard. Dans cet album, vous aurez le plaisir de retrouver au hasard des dessins tous les personnages de Pagnol, Marius, Fanny et tant d’autres ! Certains personnages sont immortalisés par les acteurs qui les ont incarnés, une grande part revenant à Fernandel. À travers ces rôles dans le Schpountz (1938) ou encore Naïs (1945), son visage souriant et ses grandes dents n’ont pas été épargnés par Dubout. Les scènes de parties de cartes, au café du port sont également présentes, grand élément de la mythologie de Pagnol.

Albert Dubout / Grand Angle

Mais là où Albert Dubout nous étonne le plus, c’est avec ces scènes de foule qui mettent à l’image des dizaines de visages, de personnages, tous spectateurs et en même temps pris dans leurs actions. L’événement central attire notre attention, et puis on vagabonde dans la foule, au gré des visages pour voir un bébé tomber, une main baladeuse, un chapeau trop enfoncé...

Le talent de Albert Dubout pour croquer les masses est incroyable.

Les aplats de couleur sont éclatants et ajoutent encore plus de vie à ses dessins.

Ce très bel album s’ouvre avec une introduction de Didier Dubout et se conclut avec deux lettres de Pagnol, adressées au dessinateur, où s’exprime toute la reconnaissance de l’écrivain cinéaste ! Il ne s’agit pas véritablement d’une BD, car les dessins ne sont pas reliés entre eux de manière séquentielles mais en tout cas, ce livre d’art, regroupant les beaux travaux d’Albert Dubout, vaut le coup d’œil.

Albert Dubout Illustre Marcel Pagnol nous offre une belle compilation des dessins réalisés par ce dessinateur de talent pour illustrer les univers de l’écrivain.