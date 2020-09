Flipette et Vénère - Lucrèce Andreae - la chronique BD

Résumé : Lorsque Clara, photographe novice un peu paumée, apprend que sa jeune sœur anarchiste a été victime d’un accident et doit récupérer en chaise roulante, elle décide d’aller renouer avec elle. En recherche d’inspiration, d’affection et de de motivation, leurs mondes vont le temps de quelques jours se rencontrer, voire se confronter...

S’il y a bien une chose que le roman graphique a prouvé, c’est que la bande dessinée pouvait désormais être exceptionnelle en ne parlant de rien, et, à l’instar de la littérature dite classique, se contenter de narrer des vies ordinaires, de les révéler sans fard. Ce chef-d’œuvre de Lucrère Andreae en est un vif exemple, tant il permet de mettre en valeur deux fragments de vie plutôt que deux destins, deux héroïnes dont les surnoms familiers éponymes reflètent cette volonté de simplicité. Attention, qui dit simplicité ne veut pas dire défaut, loin de là : en exploitant les failles des convictions (bobo, anar et autre...) d’une jeunesse désabusée, ou en colère, voire les deux à certains moments, ce scénario en apparence chaotique et sans but précis montre une vie qui n’a pas de fil, comme c’est le cas. Pas de chapitres, pas d’unité ou de vraie fin, mais des regrets à la pelle, des emportements et des réconciliations, de l’humour et de l’espoir, un peu, qui rythment ces quelques semaines et ces centaines de pages entre deux sœurs que tout oppose, depuis la dénomination jusqu’aux expériences, mais qui vont se retrouver.

Lucrece Andreae / Delcourt

Qui dit roman graphique dit souvent originalité ou audace du dessin. Pour être franc, le dessin, d’entrée, fait penser à ces fascicules, distribués dans les avions, dédiés aux consignes de sécurité, jusqu’à l’intervention des premiers personnages. On comprend alors que ces couleurs vives, plus qu’une ode aux années 80-90 très à la mode, sont un choix assumé qui décale, qui fait ressortir tellement de choses qui avaient jusque là souvent été décrites avec des nuances de noir, de sombre. Un choix bienvenu qui fournit des pages splendides, sans cesse renouvelées malgré les tonalités semblables qui reviennent. Toutefois, c’est surtout le traitement des personnages féminins, naturelles et impeccables de vivacité, qui donne tout son sens et son unité à cette œuvre.

Lucrece Andreae / Delcourt

Belles et intéressantes, Flipette et Vénère méritent toute l’attention qui leur est due en ces temps où la féminité doit être portée comme un combat. Car la vie est un combat, quelle que soit sa conviction politique, son origine sociale ou son but dans la vie, et ce message, ce roman graphique le porte parfaitement.