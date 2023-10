Alva dans la nuit – Aksel Studsgarth, Daniel Hansen – la chronique BD

Résumé : Abandonnée à la naissance dans un magasin Ikea, Alva est une marginale qui survit en tant que cambrioleuse, en exploitant son incroyable talent pour l’escalade. La jeune femme s’est liée à deux cambrioleurs, Morten et Mini. Durant un casse où ils dérobent des pépites d’or dans l’appartement d’un vieil homme, ils libèrent par mégarde une effrayante sorcière, Sidsel. Dotée de pouvoirs surnaturels, cette créature est capable de briser un homme d’un seul coup, et elle crache des pépites d’or… Libérée, la sorcière révèle à Alva ses véritables origines : elle serait une Fjell, une espèce liée à la nature qui peuplait autrefois les forêts du Nord. Alva décide dès lors de se mettre en quête de ses origines, mais elle est pourchassée par les Artisans, une guilde qui traque depuis des siècles les espèces porteuses d’une magie ancestrale.

Si la Scandinavie est célèbre pour ses auteurs de polars et pour ses séries – avec les polars « scandinoirs », les lecteurs de bande dessinée sont peu habitués à lire des albums issus de cet espace. Après Meshugge, les Éditions Glénat mettent à l’honneur deux artistes de talent qui livrent un récit séduisant tant sur le plan narratif que graphique. Alva dans la nuit jongle habilement entre le thriller, le fantastique et l’horreur et mobilise pour ce faire les croyances scandinaves. Le récit se déroule en Suède, où les mythes sur des peuples habitant la forêt – elfes, sorcières, trolls et autres créatures plus ou moins avenantes – ont longtemps été vivaces. Mais loin de réduire ces créatures au folklore, Alva dans la nuit met en scène la confrontation ce monde magique en voie de disparition et les hommes, qui ignorent l’existence de ces espèces ou bien cherchent à les asservir. La guilde des Artisans ressemble à cet égard aux Inquisiteurs qui traquaient les sorcières. Toutefois, le récit n’est pas manichéen : Sidsel est une créature dangereuse et terrifiante, tout comme la Tantine, une créature vénale au pouvoir de métamorphe.

Aksel Studsgarth, Daniel Hansen / Glénat pour la traduction française

Sur le plan graphique, le noir et blanc épais et parfois charbonneux d’Aksel Studsgarth colle parfaitement à l’ambiance du récit. Le dessin conserve toute sa clarté malgré l’utilisation d’importants aplats de noir, grâce à la mobilisation de teintes de gris et à l’efficacité de la mise en scène des planches. Le design des personnages, et en particulier des créatures fantastiques, est particulièrement réussi : on ressent bien là l’influence d’un artiste qui a travaillé dans le monde de l’animation. L’horreur et le macabre ne sont par ailleurs jamais loin dans les planches de Studsgarth, dont les planches qui se déroulent en laboratoire s’avèrent de vrais morceaux de bravoure.

Thriller original par les références qu’il mobilise et séduisant sur le plan graphique, Alva dans la nuit est une belle surprise venue du Nord.