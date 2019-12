Les souris du Louvre . T.2 . Le damier de Babel - La chronique BD

Résumé : Les temps changent au musée du Louvre. Henryk, le vieux gardien, part à la retraite, et avec lui le lien avec les peuples de souris qui habitent les différentes ailes. Alors que Milo s’apprête à comprendre comment communiquer avec elles, la guerre qui couvait est vouée à éclater, à moins que de courageuses musaraignes Grecques et Égyptiennes ne s’allient...

En décidant de s’ouvrir au monde de la BD de manière fictionnelle, le Louvre a choisi un duo de talent qui assouvit une double ambition : celle de transmettre un savoir et une passion, celles des arts et de l’Histoire en particulier, mais aussi de laisser l’imagination introduire un peu de chaos dans ces civilisations disparues. La Nuit au musée avait en partie invité à ce double jeu, mais d’une manière très comique . Les Souris du Louvre ont un fond cependant beaucoup plus pertinent et actuel. On pourrait prendre un exemple concret, celui de l’emplacement stratégique du clan Égyptien, proche des canalisations et donc à même de troquer l’eau vitale pour tous, quitte à avoir une place moins proche des tableaux et sculptures. Faire comprendre cet élément à de jeunes enfants, autrement que par le Dessous des cartes, est une caractéristique qu’il ne faut pas sous-estimer, et cette série le fait très bien.

Joris Chamblain, Drac, Sandrine Goalec / Delcourt

Le dessin de Sandrine Goalec continue de permettre une déambulation tranquille dans les ailes du plus beau musée du monde, et c’est donc l’Égypte qui est à l’honneur cette fois. Sarcophages, hiéroglyphes, vêtements et outils sont donc répertoriés et dessinés avec précision, il suffit d’ailleurs de se reporter aux dernières pages qui expliquent là encore d’une façon très pédagogue les caractéristiques de cette époque, en notant d’ailleurs les dates et archéologues qui ont amené ces trésors au musée.

Ce deuxième tome plonge d’autant plus dans l’intrigue qu’il délaisse les humains, assez importants dans le premier, pour se consacrer avec passion aux souris et à leurs soucis géopolitiques, et leurs rivalités prenantes.