Anita Conti - José-Louis Bocquet, Catel Muller - la chronique BD

Résumé : Enfin une biographie graphique de la première femme océanographe, "la dame de la mer" Anita Conti qui a toujours voulu partager son amour de l’océan, journaliste, écrivaine et surtout femme de terrain.

Critique : Qui connait Anita Conti ? Lorsqu’elle disparaît en 1997, c’est dans le plus grand anonymat. Au contraire de Cousteau, star planétaire, le travail, l’indépendance et la passion d’Anita Conti ont été oublié du grand public, comme souvent lorsqu’il s’agit d’une femme. Pourtant, cette nouvelle "clandestine de l’Histoire", comme aiment à les appeler Catel et Bocquet, a toute sa place, et ces quasi quatre cents pages sont là pour le prouver. À l’heure où les combats environnementaux sont menacés par des vagues de scepticisme, elle fut l’une des premières à mener des combats, que ce soit pour l’autosuffisance des pécheurs locaux dans les colonies françaises, pour une meilleure répartition de la pêche à l’huître sur les côtes bretonnes, ou pour imaginer des élevages en pleine mer... Cette écrivaine, relieuse renommée de livres avant cela, a été une femme indépendante, dont la cassure nette avec le père marquait déjà la germination d’un combat contre le patriarcat, qui n’a pas eu besoin d’aimer des hommes pour être digne d’intérêt, qui traitait avec les responsables politiques autant qu’avec les capitaines, ces armateurs avec qui elle faisait du bateau-stop, pour aller en mer de Béring, là où elle a effectué son premier reportage, ou dans le Golfe de Guinée, où elle veut sauver la France...

© Casterman / Catel

Travail d’archive colossal, cette biographie mêle donc des anecdotes authentifiées, des citations précises et des dates vérifiables, dans un souci de vérité indéniable. Pour autant, le dessin joue d’une joie communicative, d’une bonhomie et d’un espoir palpables, à travers ce sourire qu’elle ne quitte jamais, malgré les épreuves personnelles et les écueils de l’histoire. Ainsi, les marins et les poissons qui croisent sa route s’agitent, s’égayent et sourient avec elle, elle qui aime la mer comme une mère, des hommes qui roulent sur elle aux "faux poissons" qui sont de plus en plus dragués par les chalutiers. C’est un monde simple qui est donné à voir comme si on le regardait avec les yeux d’Anita, car même si les impératifs d’un capitalisme qui rugit de plus en plus fort ou les soubresauts du fascisme sont présents, l’album déborde d’un élan d’espérance et d’amour.

© Casterman / Catel

Nouvelle biographie réussie, celle d’Anita Conti est à ranger précieusement et à connaître impérieusement, car elle est la preuve que les femmes non seulement réussissaient dans des temps où tout les poussait à échouer, mais que la société doit découvrir après avoir voulu les oublier.