Cannes 2025 : Todd Haynes recevra le Carrosse d’or

News : Todd Haynes succède à Souleymane Cissé et Andrea Arnold pour ce prix décerné chaque année par la Société des Réalisatrices et Réalisateurs de Films. Cinéaste indépendant américain audacieux et éclectique, Todd Haynes se fait remarquer à partir de son moyen métrage Superstar : The Karen Carpenter Story, avant de signer un premier long, Poison (1991), adaptation de trois récits de Jean Genet, primé à Sundance, Berlin et Locarno. Il fait ensuite sensation avec le court métrage Dottie Gets Spanked (1993), qui aborde un sujet sulfureux. Mais c’est Safe, présenté à la Quinzaine des Réalisateurs 1995, qui élargit son audience. Interprété par Julianne Moore, ce récit d’une femme allergique au monde moderne confirme la singularité de son auteur. Trois ans plus tard, Velvet Goldmine (1998), immersion dans le mouvement glam et strass des années 1970, obtient le prix de la meilleure contribution artistique au Festival de Cannes, et devient culte auprès d’une minorité de spectateurs. Son plus grand succès critique et public demeure toutefois Loin du paradis (2002), distingué à Venise, qui retrouve le ton et l’esprit des mélodrames de Douglas Sirk, avec à nouveau Julianne Moore, ici dans le rôle d’une femme amoureuse de son employé noir. Après ce sommet, I’m Not There (2007) est un bel objet expérimental, autour de la légende Bob Dylan, qui peine à séduire au-delà du public et art et essai. Plus consensuel, Carol (2015) est un somptueux mélodrame lesbien, porté par une magistrale Cate Blanchett, même si c’est sa partenaire Rooney Mara qui est récompensée à Cannes. Par contre, Le musée des merveilles (2017) et Dark Waters, film dossier sur un scandale écologique, paraîtront plus classiques au niveau des intentions et du style. Todd Haynes retrouve sa patte personnelle avec le décapant May December (2023), « mystérieux et à multiples facettes » (Laurent Cambon), au carrefour de plusieurs genres, interprété par la fidèle Julianne Moore, formant un duo étonnant avec Natalie Portman. Todd Haynes recevra son prix le jour de l’ouverture de la Quinzaine des Cinéastes, à savoir le 14 mai 2025.

Todd Haynes à Cannes

1995 : Safe, Quinzaine des Réalisateurs

1998 : Velvet Goldmine, Compétition officielle, Prix de la meilleure contribution artistique

2015 : Carol, Compétition officielle, Prix d’interprétation féminine pour Rooney Mara, Queer Palm

2017 : Le musée des merveilles, Compétition officielle

2021 : The Velvet Underground (documentaire), Hors compétition

2023 : May December, Compétition officielle