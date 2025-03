Dans ma bulle #516. A la découverte de Central Vapeur à Strasbourg, avec Fabien Texier.

"Depuis 2010, l’association Central Vapeur se consacre à la valorisation et à la diffusion des arts graphiques tels que l’illustration, la bande dessinée et le dessin contemporain. En regroupant les savoir-faire de professionnel.le.s rattachés à différents métiers (illustrateurs.trices, graphistes, éditeurs.trices, bibliothécaires, consultant.e.s, enseignant.e.s, etc) et d’étudiant.e.s, l’association organise différents évènements tels que le festival Central Vapeur (en mars) et les 24h de l’illustration.

Central Vapeur propose également un service d’accompagnement destiné aux illustrateurs.trices et autres artistes-auteurs.trices, ainsi qu’aux jeunes diplômé.e.s : Central Vapeur PRO. Un soutien face aux questions d’ordre administratif, social, financier ou juridique".

Visite de Garage Coop en compagnie de Fabien Texier, directeur de Central Vapeur qui nous présente les activités de cette structure et la programmation de l’édition 2025 du festival.

Une visite au cours de laquelle nous découvrirons les coulisses de Garage Coop et ses habitant-es, la Menuiserie qui accueille l’exposition Dialogue de Dessins #15 autour de Brecht Vandenbroucke (Gand) et André Derainne (Strasbourg), les ateliers d’artistes de la ville de Strasbourg, Le CRIC, la Basse Cour des Miracles et le collectif Bétonite en plein travail sur l’exposition Le puits du Dindon...(du 28 mars au 11 avril).

Garage COOP s’est installé à Strasbourg dans les anciens bâtiments industriels de la COOP, sur le site de la Virgule, en octobre 2019. Les locaux, loués à la Ville de Strasbourg accueillent ce lieu de création coopératif et artistique partagé par plusieurs structures et une quinzaine d’artistes et indépendant·e·s.

Un échange enregistré par Fred Michel, en mars 2025 à Strasbourg.