Nouvel album de Jean-Baptiste Doulcet : Søleils blancs

Le pianiste et compositeur Jean-Baptiste Doulcet propose pour son second album de revisiter la musique classique scandinave et finlandaise.

News : Le Label Mirare sort le 30 août 2024 Søleils blancs, le second CD du pianiste et compositeur Jean-Baptiste Doulcet, plus d’un an après son premier album. Formé au CNSMD de Paris, le jeune musicien est lauréat de plusieurs récompenses dont le 4ème Prix et le Prix du public du Concours Marguerite Long, le Prix Modern Times du Concours Clara Haskil et le 2ème Prix du 8ème Concours Nordique de Piano.

Søleils blancs a été conçu après plusieurs années de voyages et de travail en Europe du Nord, territoire cher à l’artiste qui a cocréée à Odense une Académie d’été pour jeune musiciens internationaux.

« Ce disque rend hommage à l’émotion de la découverte d’un territoire qui m’a tant donné, de plusieurs pays si différents les uns des autres, et pourtant tous marqués de cette lueur vibrante. On y entend le folklore, la solitude, la communauté, la neige qui recouvre parfois tout jusqu’à faire page blanche ; c’est sur celle-ci que s’écrit en gestes la musique si profonde et pudique de Grieg, de Nielsen, de Sibelius », précise Jean-Baptiste Doulcet.

Le CD propose en effet trois aspects sublimes du piano nordique, avec le romantisme épique Ballade et l’incursion néoclassique (Suite Holberg) d’Edward Grieg, le modernisme exacerbé de Carl Nielsen (trois pièces op. 59) et l’épure maîtrisée de Jean Sibelius (Les six Impromtus, Les Arbres).

Un grand moment de musique classique, qui fait découvrir des auteurs peu joués en France.

Jean-Baptiste Doulcet Crédit photo : Jakob Natorp

Les concerts à venir de Jean-Baptiste Doulcet

3 août 2024 : La Roque d’Anthéron : récital solo sur la scène du parc du Château Florans ;

Grieg, Liszt, Sibelius, Improvisation

3 septembre 2024 : BBC Proms : Petrouchka, piano soliste, avec l’orchestre de Paris, dir.

Klaus Mäkelä

17 août 2024 : Musiques en Bazadais : récital solo (Sibelius, Grieg, Ravel, etc.)

14 septembre 2024 : Saint-Médard en Jalles : récital solo (Sibelius, Grieg, etc.)

17 septembre 2024 : Carl Nielsen Museum, Odense Danemark : concert et rencontre

autour de la sortie du disque « Søleils blancs »

29 septembre 2024 : Pianos d’hier Talents d’aujourd’hui au Château d’Aulteribe : récital

solo Sibelius, Debussy, Improvisations

4 octobre 2024 : Église Danoise de Paris : récital solo de sortie de disque « Søleils

blancs » ; Grieg, Sibelius, Nielsen, Ravel

12 octobre 2024 : Jardin Musical, Bruxelles : récital solo de sortie de disque « Søleils

blancs » ; Sibelius, Grieg, Nielsen, Improvisations

19 octobre 2024 : Théâtre Saint-Bonnet, Bourges : récital solo sortie de disque « Søleils

blancs » ; Grieg, Sibelius, Ravel, Improvisations