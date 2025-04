Mort de l’acteur Val Kilmer

News : Val Kilmer avait débuté au théâtre avant d’être repéré par Hollywood en 1984. Beau gosse, il est à l’affiche de Top Gun de Tony Scott (rôle de Ice, 1986) dont la star est Tom Cruise, et tient des emplois en vedette dans Profession génie (1985) de Martha Coolidge, Willow (1988) de Ron Howard, et l’élégant polar Kill Me Again (1989) de John Dahl. Val Kilmer devient surtout célèbre avec sa composition de Jim Morrison dans le biopic Les Doors (1991) d’Oliver Stone, avant d’enchaîner avec d’autres longs métrages comme Cœur de tonnerre (1992) de Michael Apted et Tombstone (1993) de George P. Cosmatos. 1995 marque un certain tournant dans sa carrière. Son jeu de comédien impressionne dans Heat de Michael Mann, où il donne la réplique à Al Pacino et Robert De Niro ; mais il se fourvoie dans le rôle-titre de Batman Forever (1995) de Joel Schumacher, échec critique et public.

Dès lors, Val Kilmer reste en tête d’affiche mais pour des films en général médiocres, tels que L’île du docteur Moreau (1996) de John Frankenheimer et Le Saint (1997) de Phillip Noyce. Dans les années 2000, il alterne premiers et seconds rôles, avec de rares réussites : on peut citer la comédie policière Kiss Kiss Bang Bang (2005) de Shane Black, où il forme un duo avec Robert Downey Jr. ; et Bad lieutenant : Escale à la Nouvelle-Orléans (2009) de Werner Herzog, dont la vedette est Nicolas Cage. La décennie suivante confirme son déclin et il se voit relégué au direct-to-video, tout en connaissant de sérieux problèmes de santé, ce que relate le documentaire Val de Ting Poo et Leo Scott, présenté au Festival de Cannes 2021. Son dernier rôle, rétrospectivement émouvant, lui permet de reprendre son personnage de Ice dans Top Gun ! Maverick (2023) de Joseph Kosinski. Val Kilmer est décédé le 1er avril 2025 à l’âge de 65 ans.