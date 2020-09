Bananas (and Kings) - la chronique de la pièce

Résumé : La saga d’une multinationale en Amérique centrale. Du XIXe siècle aux années 1960, la United Fruit Company transforma l’Amérique centrale en une immense plantation de bananes.

Critique : D’entrée, les personnages prennent le public à témoin en s’adressant à lui comme à un jury. Le spectacle l’incite à prendre position, en appelant notre conscience à la rescousse.

Bananas (and Kings) résonne comme un récit épique, une grande plaidoirie, un nouveau J’accuse, dénonçant haut et fort les lâchetés, les crimes contre l’humanité, les mensonges, le cynisme poussé à son paroxysme. Hommage est rendu aux très nombreuses victimes, mais aussi aux quelques héros (dont Arbenz, président du Guatemala) qui ont essayé de changer la donne...

Julie Timmerman, auteure, metteuse en scène et comédienne est une militante, une femme engagée, révoltée, une grande humaniste. A travers cette nouvelle pièce politique, ses mots sont toujours incisifs et tranchants, pour offrir un spectacle qui possède une vraie force de frappe.

Elle maîtrise un art aigu de la mise en perspective, en alternant les moments solennels et spectaculaires. Les transitions et changements de décors sont particulièrement habiles et fluides : des sons, des mots, des accessoires, du maquillage, le tout agrémenté d’images et de films d’époque. La pièce est en effet minutieusement documentée. Julie Timmerman s’est notamment appuyée sur des archives déclassifiées de la CIA.

La mise en espace est très ingénieuse et parfaitement maîtrisée, s’appuie sur de vraies trouvailles, comme ce fond de scène qui aspire les morts. Timmerman sait, avec beaucoup de talent et de justesse, comment maintenir sans cesse l’attention du spectateur. Elle théâtralise les mascarades de façon très dynamique, avec des effets visuels. Il n’y a pas de temps mort, l’ambiance du spectacle se référant volontiers aux films de mafieux, de gangsters.

Pour incarner quarante-trois personnages, quatre comédiens de très haut niveau (Anne Cressent, Mathieu Desfemmes, Jean-Baptiste Verquin, Julie Timmerman) se mettent au service d’une harmonie des jeux. On sent bien que la direction d’acteurs est très exigeante, pour amener les comédiens à des performances corporelles et d’interprétation. On assiste à un art de la gestuelle que les comédiens accommodent parfaitement à leurs répliques. Ils alternent aussi différents accents avec beaucoup d’aisance. Benjamin Laurent signe les musiques qui amplifient les séquences, en leur donnant un supplément d’âme.

Bananas (and Kings) s’inscrit dans la lignée de la précédente pièce de Julie Timmerman, Un démocrate. Les deux spectacles forment un dyptique (mais chacun peut bien sûr être vu indépendamment de l’autre). Au-delà des sujets communs (l’oppression et la manipulation de masse, le pouvoir de la communication, le capitalisme,...), la metteuse en scène affirme son style très personnel, son identité, son empreinte dans le monde du spectacle vivant (et bien vivant !). Elle aime que les personnages, quel que soit leur sexe, soient joués par des femmes ou des hommes.

Le prochain sujet de pièce de Timmerman sera plus intimiste et traitera de la bipolarité. Une personne inadaptée dans un monde fou détient-elle la vérité ? On a hâte !

En ces temps particulièrement dramatiques pour le monde du spectacle vivant, nous vous encourageons fortement à revenir dans les théâtres qui prennent toutes les précautions nécessaires !