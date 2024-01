Chicago - Rob Marshall - critique

Résumé : Chicago, 1929. Éblouie par le monde clinquant des cabarets, la blonde Roxie Hart (Renee Zellweger) rêve de monter sur scène pour chanter et danser comme son idole, la sensuelle Velma Kelly (Catherine Zeta-Jones). Mais Roxie, fausse ingénue, ne s’en laisse pas conter pour autant. Quand elle réalise qu’elle a été bernée par un amant indélicat, elle l’abat à bout portant. Abandonnée aux mains de la police par Amos, sa chiffe molle d’époux, elle retrouve en prison Velma, qui, un mois plus tôt, avait liquidé son mari et sa sœur. Dès lors les deux femmes se disputent le talent de leur avocat, le brillant Billy Flynn (Richard Gere). Interpellé par le charme de Roxie, Flynn met au point une stratégie redoutable : manipuler la presse et la foule en faisant de la belle l’emblème de la naïveté abusée. Devenue la femme la plus populaire de Chicago, elle s’attire, du même coup, les foudres de Velma...

Critique : Quelle bonne idée d’avoir adapté à l’écran cette pièce de Maurine Dallas Watkin écrite en 1926 et transformée en comédie musicale en 1975. En effet, à l’heure où les médias font et défont les stars, et où tout un chacun rêve de son heure de gloire, son propos n’a pas pris une ride : notoriété, manipulation et corruption semblent plus que jamais faire bon ménage. Les rouages de la justice spectacle sont ici démontés avec une finesse et un humour redoutables.

En outre, Rob Marshall et Bill Condon se sortent avec brio d’une adaptation périlleuse. Les numéros musicaux, qui s’adressaient directement au public dans la comédie musicale, s’intègrent complètement dans l’histoire. Transformés en projections mentales de Roxie Hart, ils deviennent sa perception fantasmatique de la réalité. Les chorégraphies, à la fois flamboyantes, sensuelles et drôles, rythment avec bonheur les aventures de Roxie, de Velma et de Flynn, au point que chaque numéro semble surpasser le précédent. Le pénitencier de Chicago, peuplé de personnages hauts en couleur (dont l’ébouriffante Queen Latifah en matrone intéressée), devient une scène de music-hall grandiose.

Rien n’a été laissé au hasard, et surtout pas la distribution. Alors que Renee Zellweger minaude et manipule, Richard Gere cabotine avec bonheur. Quant à Catherine Zeta-Jones, elle s’impose naturellement par ses qualités de chant et de danse. À peine sortis du grand cirque médiatique de Chicago, il est fort à parier que ces trois-là seront bientôt engloutis par celui des Oscars.

Chicago est, c’est vrai, une grosse machine hollywoodienne, calibrée au millimètre. Mais sa bonne humeur est contagieuse et on aurait tort de s’en priver. Vous chantiez ? J’en suis fort aise. Et bien dansez maintenant !