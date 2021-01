Blade Runner 2019 - Mike Johnson , Michael Green, Andres Guinaldo, Marko Lesko - chronique BD

Résumé : En 2019, dans le Los Angeles de la Tyrell compagnie, Ash est une Blade Runner, une chasseuse d’androïde reconnue et redoutée, par les siens comme par ses ennemis. Ses talents la font recruter par un industriel richissime, Selwyn, ami de Tyrell, dont la femme et la fille ont disparu. L’enquête démarre, et les révélations vont s’enchaîner…

Denis Villeneuve avait réussi à faire une suite sobre et dans l’esprit au cinéma pour Ridley Scott, il était évident que les comics allaient s’engouffrer dans la brèche de Philip K. Dick. Mais, alors qu’on attendait un détour vers 2049, c’est finalement 2019 qui a été choisi. Un choix audacieux à l’époque des rêves des moutons électriques, mais un pari plutôt bien relevé par Mike Johnson et Michael Green. On le sait, ce qui importe dans cet univers, c’est l’ambiance. La pluie perpétuelle, les écriteaux aux lumières rosées, la nourriture asiatique à la sauvette...Tout est coché dès les premières pages, avec en prime le petit plan en élévation au-dessus du building qui a fait l’affiche mythique du premier film. On aurait juré croiser Harrison Ford dans une rue, mais ce sera sûrement pour un prochain tome, qui, au niveau du scénario, aura du mal à suivre la cadence de ce premier, car l’enquête est déjà résolue ! Sans être très complexe, elle a le mérite de donner de l’action de manière assez progressive, montrant une héroïne au corps fragile, pour finir avec l’humanité des androïdes (forcément).

© Delcourt / Guinaldo

On l’a dit, l’ambiance est la clef de voûte de l’univers Blade Runner. Les éléments attendus au début, auxquels on peut ajouter le poste de police, l’appartement exigu et le riche homme d’affaire, laissent place à des ruelles mais aussi des étendues naturelles, avec notamment une île. Il faut donc le dire, la deuxième moitié du comic manque de cette atmosphère crépusculaire et lancinante que le début avait bien installé. Toutefois, les blessures et les échauffourées participent à augmenter l’adrénaline, comme finalement l’avait aussi pas mal fait le second film. Le bon traitement du personnage principal Ash donne aussi du cran au graphisme, comme une sorte de Ford ou Gosling féminin qui serre les dents mais avec un bon fond.

Mike Johnson , Michael Green, Andres Guinaldo, Marko Lesko / Delcourt

Enquête policière dans le style de Dick et des films, ce Blade Runner 2019 est un comic désormais uchronique montrant comme ses aïeux un monde où les androïdes sont plus sympas que les humains, avec une atmosphère unique que l’on retrouvera avec plaisir.