Chroniques amérindiennes - La chronique BD

Résumé : Les {Chroniques amérindiennes} comportent dix histoires courtes et indépendantes qui narrent des récits de chasse ou mettent en scène les mythes, les croyances et les coutumes des peuples autochtones Hurons, Iroquois, Mohicans ou Mohawks. Loin d’être une bande dessinée documentaire ou didactiques sur la vie de ces peuples, {Chroniques amérindiennes} choisit de mettre en scène les légendes qui se seraient transmises de génération en génération.

La lecture des Chroniques amérindiennes s’avère un voyage très dépaysant au cœur des forêts de la régions des Grands Lacs, avant que la colonisation européenne ne bouleverse les écosystèmes des sociétés amérindiennes. Les histoires scénarisées par Gustavo Schmipp nous immergent dans la pensée des peuples autochtones et mettent en scène leurs croyances. Le lecteur se retrouve comme le jeune Amérindien à qui l’ancien du village raconte une histoire. De cette manière, les créatures et divinités de la forêt – des plus anodines aux plus terrifiantes – prennent alors vie dans une atmosphère fortement imprégnée de réalisme magique. On y fait la rencontre de peuples dotées d’un rapport à la nature radicalement différent, et un système de croyances original et sophistiqué. Il ne s’agit toutefois pas de mettre en scène un paradis perdu : les auteurs brossent un tableau sans angélisme de ces peuples qui font parfois montre d’une grande violence.

Alcatena - Schmipp / iLatina

La sensation de dépaysement du lecteur doit également beaucoup au trait de Quique Alcatena dont la maîtrise graphique est saisissante. Alcatena aime à placer ses personnages au milieu de forêts touffues qu’il reconstitue avec beaucoup de précision et toujours à hauteur d’hommes. Le dessinateur opte pour un trait très fin pour mettre en images la faune, la flore et les hommes. La maîtrise des contrastes de noir et blanc est également remarquable, notamment lorsque les histoires se déroulent dans un paysage neigeux.

Chroniques amérindiennes constituent une très belle découverte bien mise en valeur par une fabrication impeccable de la part des éditions iLatina. Ce recueil est une véritable invitation au voyage qui saura séduire les amateurs de cultures autochtones et des romans d’exploration. L’album a enfin le mérite de nous faire découvrir le travail d’un dessinateur remarquable, Quique Alcatena.