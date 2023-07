Blue in Green - Ram V, Anand RK – la chronique BD

Résumé : Saxophoniste passionné de Jazz, Erik Dieter enseigne la musique loin de ses rêves. Une vie de renoncement et d’occasions manquées, bouleversée par le décès de sa mère et la découverte, en vidant son appartement, d’une mystérieuse photographie. Obsédé par le passé énigmatique de cette femme et par l’inconnu sur la photo, Erik se lance dans une quête hallucinée. Il y trouvera l’étincelle de génie qu’il avait tant désirée, l’adrénaline de la scène, et l’ambition de créer une musique qui transporte l’âme… jusqu’à y laisser la sienne ?

Critique :« Blue in green » est le titre d’un morceau de Miles Davis. De fait, on sombre ici dans un polar glauque comme on les aime, composé à la manière d’une impro de jazz entêtante. Les auteurs confient d’ailleurs avoir improvisé aussi leur scénario : une prouesse. Ram V et Anand RK composent ainsi un récit introspectif et halluciné, navigant sans cesse entre réalité et rêve horrifique éveillé. On frôle l’hypnose devant certaines planches : le trait griffé d’Aditya Bidikar et les couleurs quasi-psychédéliques de John J. Pearson posent une ambiance tourmentée, violente et poisseuse. Couplés avec une mise en page souvent singulière, ils suggèrent la musique bien mieux qu’un texte ou des onomatopées.

Ram V, Anand RK / Hi Comics pour l’édition française

Un récit hanté qui envoûte par sa beauté singulière et nous immerge immédiatement dans l’étrangeté, suivant, comme Erik Dieter, un démon fumant dans un club de jazz. Inspiré à la fois des films noirs 40’s, du giallo italien, rebondissant au rythme de la musique, Blue in Green est une envolée visuelle époustouflante et audacieuse, jaillie de l’esprit de 6 artistes improbables et effroyablement talentueux, qui ne peut laisser indifférent. Mettez du Miles Davis en fond sonore et laissez-vous porter… jusqu’où ?

L’ouvrage a reçu le Eisner Award du meilleur artiste multimédia.

Bonus, à la fin de l’ouvrage : extraits de scripts, story-boards et dessins préparatoires, commentaires des auteurs.